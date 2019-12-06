В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) на дорогах Новосибирской области установят 93 комплекса фотовидеофиксации.

6 декабря состоялся пресс-тур, в ходе которого журналистам представили систему мониторинга дорожной обстановки в Новосибирской области. На данный момент на дорогах региона действуют 159 комплексов фотовидеофиксации.

«Вся система фотовидеофиксации направлена на достижение главного показателя нацпроекта – сократить до конца 2024 года число погибших на дорогах до 2,8 человек на 100 тысяч населения, а также на устранение причин и последствий ДТП, на повышение культуры вождения. Кроме того, штрафы с камер поступают непосредственно в дорожный фонд Новосибирской области, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. – Всего по нацпроекту в регионе планируется установить 93 стационарных комплекса, из которых, начиная с 2017 года, уже установлено 32. Решая вопрос ликвидации мест концентрации ДТП, в первую очередь при помощи камер, в регионе по сравнению с прошлым годом количество погибших уже меньше на 30 человек».

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексы были установлены в местах концентрации ДТП: на пересечении улиц Дмитрия Донского и Жуковского, на пересечении улицы Большевистской с Выборной и Днепрогэсовской, на пересечении Красного проспекта с улицами Советской и Максима Горького.

Все комплексы фотовидеофиксации в регионе, как отметил начальник ГКУ НСО ЦОДД Виктор Шайдула, находятся в собственности ЦОДД. Места установки камер определяются владельцем дороги и согласовываются с ГИБДД на основе данных учета о дорожно-транспортных происшествиях.

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