В 2019 году в Новосибирской области обустроены территории 57 муниципальных образовании, а также 189 придомовых и общественных пространств.

6 декабря состоялась пресс-конференция, в ходе которой министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о промежуточных итогах 2019 года в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства.

«В числе наиболее интересных объектов благоустройства, реализованных в 2019 году на территории Новосибирской области, проекты в р.п. Кольцово, г. Куйбышев, с. Прокудское Коченевского района и в других населенных пунктах. Всего в этом году на территории 57 муниципальных образований региона реализованы мероприятия по благоустройству 189 придомовых территорий и общественных пространств. На эти цели направлено более 1,1 млрд рублей, в том числе, свыше 922 млн рублей из федерального бюджета. Работы завершены на всех 189 объектах», – прокомментировал Денис Архипов.

В поселке Кольцово установлены необычные архитектурные объекты, построена площадка для выгула собак и подходные тротуары. Также в парке культуры и отдыха села Северное в проект вошли установка батута и карусели, построены игровые объекты и выложена тротуарная плитка. Интересные проекты реализованы в Куйбышевском, Коченевском, Усть-Таркском районах. Кроме того, впервые в Тогучинском районе построена новая пляжная зона.

На 2020 год планируется благоустройство 117 придомовых территорий и 52 общественных пространства.

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