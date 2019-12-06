Николай Кравчук вернулся в кресло гендиректора «НЭВЗ-Керамикс»

Бывший топ-менеджер новосибирского завода «НЭВЗ-Керамикс» Николай Кравчук, оставивший эту должность два месяца назад, снова возглавил предприятие.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 5 декабря текущего года. Напомним, Николай Кравчук ушел с поста гендиректора «НЭВЗ-Керамикс» в конце сентября текущего года. В кресле руководителя завода его сменил бизнесмен Георгий Андреев, являющийся учредителем ряда компаний, связанных со строительством и торговлей. Также Георгий Андреев являлся учредителем ликвидированного сейчас ЧОП «Коммерческая безопасность», специализировавшегося на проведении расследований и обеспечении безопасности. Причины смены руководства в «НЭВЗ-Керамикс» тогда не комментировали. Сейчас в приемной предприятия «Континенту Сибирь» сообщили, что по-прежнему не комментируют кадровые изменения, добавив, что Георгий Андреев больше не работает в «НЭВЗ-Керамикс».

АО «НЭВЗ-Керамкс» (Новосибирский электровакуумный завод) специализируется на выпуске наноструктурированной керамики. Уставный капитал предприятия составляет 1,475 млрд рублей, в учредителях значатся ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Роснано». Ранее появилась информация о том, что «НЭВЗ-Союз» готовится продать свои акции в «НЭВЗ-Керамикс» «Роснано», однако сейчас об этой возможной сделке ничего неизвестно.

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