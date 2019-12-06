В Первомайском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении чиновника районной администрации.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирска сообщает о выявлении факта хищения муниципальной земли начальником отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района города.

Правоохранительные органы установили, что чиновница, действуя от имени умершей в 2010 году гражданки, приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 кв.м. (кадастровой стоимостью 387 тысяч рублей), находящийся в собственности муниципалитета.

6 декабря 2019 года по инициативе прокурора района Игоря Пуцына в администрации района проведено совещание, на котором чиновница была задержана по подозрению в совершении указанного преступления.

Прокурор района направил материалы проверки в порядке ст.37 УПК Российской Федерации в следственный орган для дачи правовой оценки. На данныц момент ведется следствие.

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