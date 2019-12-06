«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

Редакция «Континента Сибирь» предлагает вам проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какой из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»?
- Альфа-Банк (0%)
- ЦБ РФ (0%)
- Юникредит банк (0%)
- АК БАРС банк (0%)
- Россельхозбанк (0%)
- Банк Авангард (0%)
- Совкомбанк (0%)
- Уралсиб (0%)
- Глобэкс (0%)
- Банк Акцепт (0%)
- Газпромбанк (0%)
- ДОМ.РФ (0%)
- Сбербанк (0%)
- ВТБ (0%)
- Банк Открытие (0%)
- Другой банк (указать в комментариях) (0%)
- Промсвязьбанк (0%)
- Райффайзенбанк (0%)
- Левобережный (0%)
- Абсолютбанк (0%)