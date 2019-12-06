«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

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«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

Редакция «Континента Сибирь» предлагает вам проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какой из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»?
  • Альфа-Банк (0%)
  • ЦБ РФ (0%)
  • Юникредит банк (0%)
  • АК БАРС банк (0%)
  • Россельхозбанк (0%)
  • Банк Авангард (0%)
  • Совкомбанк (0%)
  • Уралсиб (0%)
  • Глобэкс (0%)
  • Банк Акцепт (0%)
  • Газпромбанк (0%)
  • ДОМ.РФ (0%)
  • Сбербанк (0%)
  • ВТБ (0%)
  • Банк Открытие (0%)
  • Другой банк (указать в комментариях) (0%)
  • Промсвязьбанк (0%)
  • Райффайзенбанк (0%)
  • Левобережный (0%)
  • Абсолютбанк (0%)
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