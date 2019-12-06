Экс-руководителя омского водочного завода «Оша» будут судить за сокрытие миллиарда налогов

Омские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ликеро-водочного завода «Оша» Андрея Аверченко, обвиненного в сокрытии 1,1 млрд рублей налогов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, Андрею Аверченко предъявлено обвинение по части второй ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов…). По версии следствия, с 2014 по 2015 год бывший руководитель завода скрывал выручку предприятия от производства алкоголя общим объемом около 53 млн л. Топ-менеджер вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате НДС. Ущерб казне составил более 1,1 млрд рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Куйбышевский суд Омска. Прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении ущерба бюджету РФ, на имущество обвиняемого наложен арест. Сам Андрей Аверченко сейчас находится в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2018 года он был осужден за сокрытие налогов на сумму более 300 млн рублей. Суд приговори его к трем годам заключения.

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