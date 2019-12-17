«Компания года/Персона года-2019». Ритейл: найти новый формат

Александр Резников
 
"Фермер-Центр" продолжает развивать сити-формат. Фото: официальный Instagram-аккаунт "Фермер-Центра"

Сибирские участники рынка продуктового ритейла продолжают борьбу за выживание.  В уходящем году закрылись последние «Универсамы удачных покупок» братьев Насоленко на фоне продолжающихся банкротных процессов. Аналогично в банкротстве находится и группа компаний «Холидей» Николая Скороходова. Таким образом, местный рынок продолжают активно захватывать федеральные компании и игроки из соседних регионов.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д.

Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

 «Компания года» 

Компанией года в сфере ритейла, по версии «Континента Сибирь», становится ГК «Холидей». С одной стороны, уходящий год был ознаменован продолжающейся процедурой банкротства ООО «Компания Холидей» и активной борьбой кредиторов за имущество компании, а также новых исков в отношении лично Николая Скороходова (председателя совета директоров компании). С другой стороны, при всем этом в городе активно открываются все новые магазины под брендом «Фермер-Центр». По данным пресс-службы ГК «Холидей», на 15 ноября 2019 года в городах Сибири было открыто 42 магазина под брендом «Фермер-Центр». Они представлены в Новосибирске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Назарово и Топках. Самым многочисленным по количеству магазинов остается Новосибирск: 27 объектов. До конца 2019 года сеть «Фермер-Центр» будет расширяться в пределах Сибири — планируется открыть не менее 15 объектов. Таким образом, несмотря на сложившуюся ситуацию, в компании верят в жизнеспособность формата «Фермер-Центра» и его восстребованность рынком.

Примечательно и то, что магазины открываются в новых локациях, а не на площадках, где ранее был «Холидей». Таким образом, речь идет о полностью новом проекте, а не о попытке переформатировать действующие магазины.

При этом другие сибирские продуктовые ритейлеры пока не смогли построить в этом сегменте долгосрочный и растущий бизнес. Так, в Омске в этом году закрылась сеть фермерских магазинов «Крестьянский двор», причем после нескольких попыток захода на рынок.

Председатель совета директоров ГК «Холидей» Николай Скороходов продолжает оптимистично смотреть на рынок. Основанная им сеть «Фермер-Центр» активно открывает новые точки в Сибири

Таким образом, благодаря активному развитию «Фермер-Центров» ГК «Холидей» становится «Компанией года» в сфере ритейла-2019 по версии «КС».

«Персона года»

«Персоной года» в сфере ритейла, по версии «КС», становится Виктор Шкуренко. Основатель одноименного торгового дома, учредитель сети магазинов «Низкоцен» и совладелец сети «Победа» в этом году купил франшизу голландской SPAR и запустил магазины под этим брендом.  Свое решение Виктор Шкуренко объяснял опытом, накопленным  SPAR и ее партнерами по всему миру. Также свое активное развитие в городах Сибири продолжила и сеть «Низкоцен», география которой охватывает не только СФО, но ряд городов УФО.  Помимо этого, Виктор Шкуренко в этом году усилил свои позиции в сфере торговли фруктами, поборолся за право устанавливать в Омске новые остановочные комплексы. Наконец, продолжила экспансию и сеть кофеен Skuratov Coffee, инвестором которой является Виктор Шкуренко. В одном только Новосибирске она громко открыла три первых кофейни, а их общее количество может дойти до десяти.

Виктор Шкуренко

В интервью «Континенту Сибирь» Виктор Шкуренко говорил, что его стратегия — «любыми способами избежать лобовой конкуренции с “федералами”». И судя по всему, эта стратегия приносит свои плоды с точки зрения результатов, которых добилась региональная группа компаний. Таким образом, за активное развитие «Персоной года» в сфере ритейла становится Виктор Шкуренко.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «КС» проводил голосование на своем сайте. Победителем также стала сеть «Ярче!».

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»?
  • «Ярче!» (58%)
  • «Слата» (8%)
  • «Ашан» (8%)
  • «Окей» (8%)
  • «Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант») (8%)
  • «Лента» (8%)
  • «Холидей» («Холди», «Фермер-Центр») (0%)
  • «Красный яр» (0%)
  • SPAR (0%)
  • «Низкоцен» (0%)
  • «Монетка» (0%)
  • Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)
  • «Магнит» (0%)
  • Х5 Retail Group («Пятерочка») (0%)
  • «Быстроном» (0%)
  • «Мария-Ра» (0%)
  • «Добрянка» и «Бахетле» (0%)
  • Другая компания (указать в комментариях) (0%)
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«Компания года» — ГК «Холидей» 

«Персона года» — Виктор Шкуренко

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