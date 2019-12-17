Сибирские участники рынка продуктового ритейла продолжают борьбу за выживание. В уходящем году закрылись последние «Универсамы удачных покупок» братьев Насоленко на фоне продолжающихся банкротных процессов. Аналогично в банкротстве находится и группа компаний «Холидей» Николая Скороходова. Таким образом, местный рынок продолжают активно захватывать федеральные компании и игроки из соседних регионов.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «КС» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

Компанией года в сфере ритейла, по версии «Континента Сибирь», становится ГК «Холидей». С одной стороны, уходящий год был ознаменован продолжающейся процедурой банкротства ООО «Компания Холидей» и активной борьбой кредиторов за имущество компании, а также новых исков в отношении лично Николая Скороходова (председателя совета директоров компании). С другой стороны, при всем этом в городе активно открываются все новые магазины под брендом «Фермер-Центр». По данным пресс-службы ГК «Холидей», на 15 ноября 2019 года в городах Сибири было открыто 42 магазина под брендом «Фермер-Центр». Они представлены в Новосибирске, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Назарово и Топках. Самым многочисленным по количеству магазинов остается Новосибирск: 27 объектов. До конца 2019 года сеть «Фермер-Центр» будет расширяться в пределах Сибири — планируется открыть не менее 15 объектов. Таким образом, несмотря на сложившуюся ситуацию, в компании верят в жизнеспособность формата «Фермер-Центра» и его восстребованность рынком.

Примечательно и то, что магазины открываются в новых локациях, а не на площадках, где ранее был «Холидей». Таким образом, речь идет о полностью новом проекте, а не о попытке переформатировать действующие магазины.

При этом другие сибирские продуктовые ритейлеры пока не смогли построить в этом сегменте долгосрочный и растущий бизнес. Так, в Омске в этом году закрылась сеть фермерских магазинов «Крестьянский двор», причем после нескольких попыток захода на рынок.

Таким образом, благодаря активному развитию «Фермер-Центров» ГК «Холидей» становится «Компанией года» в сфере ритейла-2019 по версии «КС».

«Персона года»

«Персоной года» в сфере ритейла, по версии «КС», становится Виктор Шкуренко. Основатель одноименного торгового дома, учредитель сети магазинов «Низкоцен» и совладелец сети «Победа» в этом году купил франшизу голландской SPAR и запустил магазины под этим брендом. Свое решение Виктор Шкуренко объяснял опытом, накопленным SPAR и ее партнерами по всему миру. Также свое активное развитие в городах Сибири продолжила и сеть «Низкоцен», география которой охватывает не только СФО, но ряд городов УФО. Помимо этого, Виктор Шкуренко в этом году усилил свои позиции в сфере торговли фруктами, поборолся за право устанавливать в Омске новые остановочные комплексы. Наконец, продолжила экспансию и сеть кофеен Skuratov Coffee, инвестором которой является Виктор Шкуренко. В одном только Новосибирске она громко открыла три первых кофейни, а их общее количество может дойти до десяти.

В интервью «Континенту Сибирь» Виктор Шкуренко говорил, что его стратегия — «любыми способами избежать лобовой конкуренции с “федералами”». И судя по всему, эта стратегия приносит свои плоды с точки зрения результатов, которых добилась региональная группа компаний. Таким образом, за активное развитие «Персоной года» в сфере ритейла становится Виктор Шкуренко.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «КС» проводил голосование на своем сайте. Победителем также стала сеть «Ярче!».

Для участия в голосовании нужна авторизация. Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»? «Ярче!» (58%)

«Слата» (8%)

«Ашан» (8%)

«Окей» (8%)

«Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант») (8%)

«Лента» (8%)

«Холидей» («Холди», «Фермер-Центр») (0%)

«Красный яр» (0%)

SPAR (0%)

«Низкоцен» (0%)

«Монетка» (0%)

Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)

«Магнит» (0%)

Х5 Retail Group («Пятерочка») (0%)

«Быстроном» (0%)

«Мария-Ра» (0%)

«Добрянка» и «Бахетле» (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

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«Компания года» — ГК «Холидей»

«Персона года» — Виктор Шкуренко

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