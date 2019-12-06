Алтайский край рассчитывает реконструировать ВПП аэропорта Барнаул до 2024 года. Также планируется строительство новой взлетной полосы.

Власти Алтайского края рассчитывают на включение проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Барнаул, который входит в холдинг «Новапорт», в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года. «Сегодня решаем вопросы по земле (под ВПП — ИФ), вопросы согласования с Росавиацией. Процесс движется. Проект включен в резерв мероприятий комплексного плана и проходит сложный этап согласований, сегодня он в правительстве РФ», — рассказал журналистам заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Кроме того, по мнению замминистра, в ближайшие 5 лет необходимо принимать определенные решения и проводить реконструкцию полосы, в связи с проведенными испытаниями несущей способности ВПП. «Аэропорт ежегодно за счет своей прибыли поддерживает полосу в необходимом техническом состоянии. Кроме того, мы платим ежегодно аренду за федеральную полосу», — подчеркнул Дмитрий Коровин.

Предполагается, что рядом с действующей полосой будет построена новая такой же протяженностью — 2,8 км. Ориентировочная стоимость проекта — 2 млрд рублей. На данный момент аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса «В».

Напомним, что со 2 января 2020 года авиакомпания S7 Airlines откроет направление Барнаул — Новосибирск. Самолеты будут летать 5 раз в неделю.

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