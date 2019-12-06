Кинематографическая выставка «Мастер и Маргарита» известного французского фотографа Жана-Даниэля Лорьё открывается 8 декабря в Белой галерее новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа». Почитателей великого булгаковского романа ждет уникальный проект на стыке фотографии, литературы и кино.

Поклонники творчества Булгакова

Идея экспозиции родилась не сразу: российский бизнесмен и меценат Евгений Яковлев хотел использовать тему «Мастера и Маргариты» для коммерческого проекта, но во время работы стало ясно, что это может стать нечто большим. Тем более и для Яковлева, и для Лорьё роман — одно из любимых произведений.

Жан-Даниэль Лорьё — классик модной фотографии, он сотрудничает с Vogue, Elle, L’Officiel, создает рекламные кампании для Dior, Celine, Cartier. Он работал с Жаком Шираком, Нельсоном Манделой, Фрэнком Синатрой, Дэвидом Линчем, Клаудией Шиффер. Для него этот проект — возможность реализовать свой особенный стиль, совместить провокацию и академичность, показать баланс соблазна и целомудрия.

Внушительная команда

Небольшая идея, основанная на трепетном отношении к роману, быстро переросла в крупный проект. Рабочий процесс больше напоминал кинопроизводство: иногда количество задействованных на площадке человек доходило до ста. В команде были профессиональные актеры, визажисты, костюмеры. Например, тщательно подобранные образы — заслуга Доминик Борг, художницы по костюмам, обладательницы двух премий «Сезар» за лучшие костюмы: в 1989 году за работу над картиной «Камилла Клодель» и в 2002 году за «Братство волка».

В роли Маргариты — знаменитая французская актриса Изабель Аджани. На ее счету пять премий «Сезар» в категории «Лучшая женская роль», а также известные на весь мир работы в фильмах «Раскаяние», «Камилла Клодель», «Подземка», «Убийственное лето» и другие. Мастера сыграл российский актер Владимир Кошевой, узнаваемый по роли Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Продюсер и автор идеи Евгений Яковлев предстал в образе Воланда.

По следам булгаковской Москвы

Не зря выставку называют кинематографичной — съемки проводились по всей Москве, в первую очередь в ключевых местах действия романа — в Переделкино и Новодевичьем монастыре, в высотке на Котельнической набережной, на крыше дома Пашкова и, конечно, на Патриарших прудах.

Выход в свет

Выставка Жана-Даниэля Лорьё была представлена в парижской галерее Ariane Dandois в 2008 году, через год — в московском особняке Спиридонова, а после в Париже, Риге, Санкт-Петербурге. Наконец познакомиться с проектом «Мастер и Маргарита» сможет и новосибирская публика. Фотографии дополнит фильм, который приоткроет тайны съемочного процесса. Выставка продолжает проект Центра культуры и отдыха «Победа» «Мастер и Маргарита. Вечные ценности», подготовленный к 80-летию великого романа. Экспозицию можно будет увидеть до 1 февраля.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.