В каком формате пройдет КЭФ в 2020 году?

В 2020 году КЭФ впервые пройдет в новом, локальном формате. Краевые власти обозначили даты проведения мероприятия и основные вопросы, среди которых главный — развитие КИП «Енисейская Сибирь». Эксперты полагают, что шансы у форума есть, но и краевые власти несут репутационные риски в случае неудачи площадки.

Красноярский экономический форум в следующем году пройдет с 19 по 21 марта. Предприятие сменит формат и пройдет в виде конгресса по вопросам опережающего развития регионов. Основная площадка мероприятия останется прежней — МВДЦ «Сибирь».

«Ключевая повестка обусловлена поручениями президента Российской Федерации, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов КИП «Енисейская Сибирь» и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера», — отметил заместитель председателя регионального правительства Сергей Верещагин.

Ожидается, что в ближайшее время должен быть издан указ президента РФ по стратегии развития Ангаро-Енисейского макрорегиона и разработке соответствующей госпрограммы. Пути реализации этого документа планируется обсудить на КЭФ–2020.

Как сообщили в администрации края, в Москве на декабрь назначено проведение Экспертного совета по подготовке и проведению форума, где будут обсуждаться все организационные вопросы.

Напомним, что Красноярский экономический форум проходит с 2004 года (хотя первоначально он назывался Инвестиционным форумом). С 2007 года мероприятие носило общероссийский масштаб. КЭФ посещали первые лица страны: Владимир Путин (в ранге премьер-министра, 2012 год) и Дмитрий Медведев (вице-премьер в 2008 году и премьер-министр в 2013 году). Форум 2019 года, по оценке организаторов, собирал до 9 тыс. участников из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира.

Однако позднее правительство РФ приняло решение о прекращении работы КЭФ в качестве федерального мероприятия. Ему на смену должен был прийти ежегодный форум национальных проектов, который будет проводиться в разных регионах.

Тем не менее региональные власти тогда заявили о намерении все же провести КЭФ, изменив его формат пользу обсуждения сибирской повестки, в первую очередь — вопросов развития комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Политолог Юрий Москвич считает, что проведение КЭФ в новом формате станет тестом для региональной власти. Если инициатива не удастся, это может повлечь большие репутационные и политические потери для краевого правительства. Впрочем, выводы можно будет делать не по итогам форума 2020 года, а через 2–3 года после его проведения.

«Изначально форум был создан Хлопониным и основывался на идее вырвать регион из провинциальной реальности, показать его инвесторам и московской политической элите. И на первом этапе это работало. Со временем же статус стал снижаться, федеральных спикеров заманивать стало все труднее, потому что для них приоритетными стали Петебургский и Восточный форумы. А представители Китая участвуют в КЭФ уже лет пять, но ни к какому экономическому развитию отношений с КНР это не приводит. Поэтому отказ от федерального статуса был по-своему закономерен — этого по своим причинам желали и московские, и местные элиты. Что касается нового формата, то он по сути уже был обкатан. Последние годы существовал так называемый пилотный день форума, когда краевые власти на базе СФУ встречались с представителями других сибирских регионов и обсуждали специфические местные вопросы. Насколько я понимаю, именно такой формат теперь решено принять за основу. Шансы, что такая перестановка сработает, есть, но и риски велики», — полагает Москвич.

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