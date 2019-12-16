Уважаемые читатели!

«Континент Сибирь» представляет вашему вниманию серию материалов, посвященных итогам 2019 года

По традиции мы выделяем «Компанию года» и «Персону года» в различных отраслях экономики — от строительства до телекоммуникаций.  

Среди критериев выбора, на которые мы опираемся — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, эффективная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д.

Ключевым критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании.

Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «Континента Сибирь» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Мы представляем вашему вниманию эти материалы и желаем вам новых побед и новых горизонтов в 2020 году!

Финансы

Время начинать инвестировать

Елена Игнатова
 
«Континент Сибирь» встретился с директором филиала ИК «Фридом Финанс» в Новосибирске РЕГИНОЙ ДЗИКАВИЧЮТЕ, чтобы обсудить итоги...
«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере
Банки

«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

Континент Сибирь Портал
 
Редакция «Континента Сибирь» предлагает вам проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени...
Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Армада-Клуб» Павел Кива
Политика

Павел Кива: «…Но ближе к нашей цели мы обязательно станем»

Надежда Владимирова
 
«Континент Сибирь» начинает цикл материалов, посвященных подведению итогов уходящего года. Каким он был, на вопросы...
«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла
Опрос

«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла

Континент Сибирь Портал
 
Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги 2019 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере ритейла.
Компания года в сфере «Авто»
Авто

«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

Александр Резников
 
Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать...
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