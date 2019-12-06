Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика» Роман Казанцев в традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» поделился впечатлениями о книге Отто Шармера «Теория U. Лидерство из будущего».

— В условиях быстро меняющегося мира становится актуальной способность трансформироваться. Контекст, в котором ведут деятельность компании и организации, обусловливает необходимость непрерывного развития (а для кого-то — выживания). Лидерство как неотъемлемая часть проведения изменений и как способность людей проводить изменения представляет все больший интерес для руководителей. Несмотря на многие мотивационные посылы и рассуждения, в реальности серьезных исследований, дающих научно обоснованное понимание сути и роли лидерства в проведении изменений, представлено мало. Поэтому книга, которая дает еще одну интерпретацию теории лидерства, вызывает немалый интерес. Именно им я и руководствовался при выборе «Теория U. Лидерство из будущего» Отто Шармера для прочтения и обсуждения.

Примечательно, что автор не только представляет читателю изложение теории лидерства, но и проводит глубокий анализ существующего состояния социальных, экономических, экологических и духовных проблем в мире. Шармер говорит об отсутствии способности у людей и организаций проводить реальные изменения в условиях непредсказуемости современного мира. Другими словами, опора на предыдущий опыт не позволяет необходимым изменениям случиться.

Автор начинает книгу с объяснений, что его теория не является откровением. Многие, кто знакомится с ней, понимают, что на самом деле имели подобный опыт изменений. Срабатывает эффект «слепого пятна»: мы не видим знакомых нам и очевидных вещей, пока кто-то не обратит на них наше внимание. В силу профессиональной деятельности я достаточно часто анализирую, почему в одних компаниях изменения проходят результативно, а в других — не «взлетают»; как и чем различаются лидеры: те, которые приводят к успеху, и те, которые разносят в пух и прах вполне действующий бизнес. Не всегда получается быстро найти ответы на эти вопросы. Книга же помогла мне иначе взглянуть на некоторые противоречивые моменты.

Результат изменений всегда зависит от внутреннего состояния того,

кто проводит эти изменения

Теория U опирается на три положения:

откуда мы движемся: наш опыт, знания и представления о мире вне шаблонного мышления и навязанного стереотипами поведения;

внутреннее пространство, из которого мы действуем: наша глубинная сущность;

куда мы движемся: формирующееся будущее, которое мы можем предположить и опробовать.

Шармер описывает способ, благодаря которому люди, команды и организации могут создавать лидерский потенциал для решения различных проблем благодаря единению интересов своего глубокого «Я» и всего общества. Отличительная особенность теории заключается в том, что для проведения изменений необходимо оценить ситуацию в настоящем, определить проблемы, проанализировать способы их решения, но сделать это все с позиций формирующегося будущего. И это новое для современного менеджмента состояние требует, по мнению автора, сочетания духовности, внимания, со-переживания и восприятия окружающего мира. Книга формирует понимание, что результат изменений всегда зависит от внутреннего состояния того, кто проводит данные изменения, а это не только лидер, но и команда, и окружение.

Полагаю, что «Теория U. Лидерство из будущего» может быть полезна всем, кто сталкивается с проведением изменений в глобальном или локальном масштабе. Неважно, происходят ли они в области бизнеса, государственного управления или в других сферах жизни социума. В то же время стоит понимать, что книга является результатом серьезной исследовательской работы автора. В ней много не только практических примеров, но и отсылок к трудам философов, психологов и социологов. «Теория U. Лидерство из будущего» требует от читателя понимания множества терминов, знания различных теорий психологии и социологии, а также фокусировки внимания на логике повествования автора.

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