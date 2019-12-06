ОАО «РЖД» прорабатывает возможность запуска электропоезда «Ласточка» по маршруту Улан-Удэ – Иркутск. Для этого потребуются новое депо и новое оборудование.

По словам генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, на данный момент рассматривается вопрос запуска электропоезда «Ласточка» по маршруту «Улан-Удэ – Иркутск», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Здесь чуть больше технологических вопросов, поскольку новый поезд нужно обслуживать в новом депо и необходимо новое оборудование. Мы договорились, что вопрос проработаем», — сказал Олег Белозеров по итогам встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» состоит из 5 вагонов, его общая длина 130 метров, максимальная скорость составляет 160 км/ч. По словам Цыденова, запуск поезда улучшит обслуживание прибайкальской туристической зоны.

Напомним, что в 2020 году «РЖД» планирует запуск скоростных поездов «Ласточка» в Западной Сибири. Первым направлением станет Новосибирск — Барнаул.

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