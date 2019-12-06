Новосибирский рынок коммерческой недвижимости выходит на новый виток развития. Как отмечают эксперты, активность стрит-ритейла и продолжающаяся экспансия в регион представительств крупных федеральных компаний приводят к росту цен и нехватке свободных площадей.

По данным аналитиков, особенно заметен рост арендных ставок коммерческой недвижимости в центральной части Новосибирска, где места под строительство новых офисных и бизнес-центров фактически не осталось. Ставки аренды сегодня достигают 1,2 тыс. рублей за квадратный метр, что сопоставимо с ценами на аренду офисов класса В в Москве (1190 рублей за кв. метр, по данным международной консалтинговой компании Knight Frank).

Одним из новых перспективных проектов в этой сфере эксперты называют сити-квартал «Инские холмы», который строится между улицами Инской и Большевистской, неподалеку от станции метро «Речной вокзал» и Михайловской набережной. Застройщиком объекта выступает группа компаний (ГК) «ВербаКапитал». Как рассказали в ГК, сити-квартал задуман как многофункциональная общественно-деловая среда, совмещающая апартаменты и коммерческие площади, в которой комфортно жить и зарабатывать. Офисные помещения в «Инских холмах» представляют собой большие пространства многофункционального назначения, подходящие под разные цели инвестора. Ставка продажи офисов опен-спейс составляет от 70 тыс. рублей до 105 тыс. рублей за квадратный метр.

Преференции для будущих инвесторов сити-квартала включают большую бесплатную уличную парковку, а также места в теплом подземном паркинге с почасовой тарификацией, которые можно также приобрести в собственность. Согласно проекту, от «Инских холмов» к парку на набережной Оби будет построен пешеходный мост. Это не только позволит резидентам сити-квартала отдыхать на набережной, но и привлечет дополнительный трафик потенциальных клиентов деловой части «Инских холмов», что важно для магазинов, кафе, ресторанов и большинства сервисных бизнесов. Таким образом, мост свяжет жилую, деловую и парковую части города. По прогнозам экспертов, численность проживающих и работающих в «Инских холмах» составит от 5 тыс. до 7 тыс. человек, еще несколько тысяч будут приходить с набережной.

Как сказал коммерческий директор ГК «ВербаКапитал» Юрий Ильченко, ввод в эксплуатацию первой очереди сити-квартала «Инские холмы» намечен на весну-лето 2020 года, что на год раньше планируемого срока. Сейчас практически все жилые апартаменты в первом здании проданы. Вторая и последующие очереди проекта, без сомнения, будут дороже из-за введения эскроу-счетов в практику строительства. Что, тем не менее, не сокращает количество предварительных заявок на площади сити-квартала.

«Этот стабильный интерес к проекту подтверждает верность нашей концепции новой городской общественно-деловой среды — территории, где люди могут комфортно жить, эффективно работать и зарабатывать, а также реализовывать свои идеи. Таким образом, проект группы компаний «ВербаКапитал» открывает горожанам и бизнесу Новосибирска совершенно уникальные перспективы», — говорит Юрий Ильченко.

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ООО «Специализированный застройщик «ВКД-2»

Проектная декларация размещена на сайте inskie.ru

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