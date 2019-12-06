В 2019 году правила госзакупок накрыли две волны изменений. Первая, вступившая в силу 1 января, прошла однозначно под знаком смягчения правил и нормативов — в первую очередь для сегмента малого и среднего бизнеса. Вторая, полгода спустя, включала в себя как смягчения, так и ужесточения и, по мнению экспертов, встряхнула сферу банковских гарантий. Как на это отреагировали поставщики и потребители этой услуги, разбирался «Континент Сибирь».

Что принесли январь и июль госзакупкам и гарантиям

Главным итогом 2019 года, по мнению руководителя Абсолют Банка в Новосибирске Евгения Шеина, стало то, что все государственные закупки в рамках 44–ФЗ действительно удалось перевести в электронную форму — не в виде планов и пожеланий, а на самом деле. «Неоспоримый плюс электронной формы торгов в том, что она существенно упрощает доступ к госзакупкам для малого и среднего бизнеса, дает «зеленый свет» малым компаниям, — комментирует он. — Теперь для участия в торгах им не нужно «вязнуть» в бумажной волоките, рискуя не успеть в срок, достаточно получить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в ЕИС». Именно это, по его словам, стало главной причиной того, что уже в первом полугодии доля малых и средних компаний в госзакупках увеличилась в полтора раза — с 11,9% до 17,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Помимо цифровизации, по сути, уравнявшей в правах заявки от крупных и малых компаний, в сфере госзакупок присутствует некая «позитивная дискриминация» в пользу МСБ: госструктуры обязаны отдавать этому сегменту не менее 15% всех закупок за год, а госкорпорации еще больше — 18%. «В 2019 году рынок госзаказа активно расширялся, — констатирует вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — Если в 2017 году его объем составлял 34 млрд рублей, то через три года, к началу 2023 года, объем поставок может увеличиться до 43 млрд».

Логичным шагом со стороны банков стал рост ориентации на МСБ, несмотря на то что рассматриваемый сегмент, хотя и работает с банками активнее, чем раньше, не показывает тенденций к росту. Многие небольшие компании благодаря цифровизации уже увеличили оборот за счет своевременного получения заказов. Но облегчение работы в 2019 году повлекло за собой и проблемы. Например, задержка оплаты контрактов, что влечет за собой долги по кредитам и прочим платежам. Между прочим, по оценке Павла Сигала, Сибирь сегодня входит в число наиболее проблемных федеральных округов по своевременности оплаты.

С июля вступила в силу вторая очередь поправок, затронувшая малый бизнес и госзакупки. Во-первых, была введена возможность обеспечения заявки на участие в электронных процедурах банковской гарантией. Во-вторых, введены требования к обеспечению гарантийных обязательств. И в-третьих, малому бизнесу и СОНКО (социально ориентированным организациям) при сумме контракта не более 20 млн рублей дали возможность не обеспечивать его исполнение — при условии положительного опыта работы по 44–ФЗ.

К чему это привело? Моментального эффекта изменения не принесли, в июле-августе рынок адаптировался, но начиная с сентября последствия для рынка банковских гарантий начали сказываться. В первую очередь в сегменте МСБ и СОНКО, многие из которых воспользовались своим правом не брать гарантию. В итоге за июль-октябрь банки потеряли почти 30% контрактов от плана (данные банка «Открытие»).

С другой стороны, ими был отмечен рост спроса на обеспечение гарантийных обязательств.

Поставщиков больше, заказчики крупнее, гарантии быстрее

«Эти поправки — несомненный плюс для всех участников госзакупок», — считает Евгений Шеин. Главным положительным изменением он назвал отмену обязательного открытия спецсчетов для обеспечения участия в госзакупках. «Одно из важнейших преимуществ обеспечения банковскими гарантиями вместо живых денег — скорость, — продолжает он. — Выпуск гарантий занимает в среднем от десяти минут до часа, а открытие спецсчета и перевод на него денег в целом по рынку занимает намного больше времени».

Помимо времени, обеспечение банковскими гарантиями вместо «живых денег» позволяет сэкономить и средства «Если по кредиту для бизнеса средняя по рынку ставка составляет 10–12%, то по банковской гарантии ставки в диапазоне от 2% до 5%, — отмечает директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития Андрей Третьяков. — Такая разница в процентах из-за того, что в ставку по кредитным продуктам банк закладывает стоимость фондирования, в случае с банковской гарантией в этом нет необходимости».

«Как результат, именно после 1 июля 2019 года количество банковских гарантий по 44–ФЗ на обеспечение участия в торгах выросло более чем в два раза», — резюмирует Евгений Шеин.

Причины отмены обязательности спецсчетов достаточно объективные. По мнению заместителя председателя правления VestaBank Алексея Федорова, не последнюю роль в упрощении процедуры выдачи банковских гарантий играет заметное усиление государственных и окологосударственных компаний среди заказчиков. «Сегодня рынок банковских гарантий стабильно растет ввиду того, что значительная доля российской экономики существует именно за счет госзаказа. Это колоссальные объемы и огромный рынок, выйти на который хотят все. Поэтому выдача банковских гарантий для этой сферы — процедура, напоминающая конвейер, где для банка важны скорость, технологичность процесса и финансовые условия. Если вы не можете принять решение в течение одного часа и в течение второго оформить гарантию, вы не сможете сегодня эффективно работать на этом рынке».

Между тем годом ранее вступило в силу постановление правительства РФ № 440, ужесточившее требования к банкам, выдающим гарантии. Тогда же возникали опасения в том, что это может привести к консолидации рынка в нескольких руках. Но этого не произошло. «Рынок банковских гарантий достаточно конкурентный, — считает начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Илья Лонкин. — По нашим оценкам, в течение ближайших лет выйдет большее количество банков-участников, банки будут соревноваться в скорости предоставления, сервисе и технологиях».

«Выпустить саму банковскую гарантию просто. Куда более сложная и амбициозная задача — перестроить внутрибанковские процессы под новые цифровые форматы и стандарты бизнеса, IT и сопровождение так, чтобы принятие решения по гарантии, одобрение и выпуск занимали не более одного рабочего дня, — говорит Евгений Шеин. — Таким образом, более жесткие требования — это угроза для тех игроков, которые «привыкли к спокойной жизни», и возможности для тех, кто планирует увеличить свою долю на рынке технологически. В целом это хорошая тенденция для всех сторон — и банков, и бизнеса, и госкомпаний — стать быстрее и прозрачнее».

Подводные камни отрасли

По мнению экспертов, огосударствление экономики и рост рынка банковских гарантий в ближайшее время будут идти параллельно, поскольку между этими процессами есть положительная обратная связь. «Идея унифицировать все государственные закупки назрела давно, — продолжает Евгений Шеин. — Если в рамках 44–ФЗ прописаны единые для всех правила, условия участия в торгах, то в корпоративных закупках пока что творится анархия. Каждый юрист пытается прописать собственный порядок проведения закупочных процедур, что осложняет работу. В том числе и для банков, поскольку формат банковской гарантии по закупкам, проводимым в рамках Федерального закона 223–ФЗ, определяется самими заказчиками».

По его словам, в корпоративных торгах могут встречаться форматы банковской гарантии на 15–17 листах, и в каждом по-разному прописаны термины «клиент», «сделка», «поставщик», «календарный день», по-разному трактуется наступление праздничных или выходных дней. При том, что обычно банковская гарантия оформляется на двух страницах. «Отсутствие единых стандартов конкурсных процедур приводит к увеличению трудозатрат корпоративных заказчиков и в конечном итоге к снижению эффективности бизнеса», — резюмирует Евгений Шеин. Возможным решением этой проблемы может стать стандартизация и типизация всей конкурсной документации — вне зависимости от того, кто участвует в закупках, — и опять же цифровизация. Первые электронные банковские гарантии были выданы в начале этого года, и перспективы этой услуги, по мнению экспертов, очень велики. «Выгоды очевидны. Заказчику не нужно будет тратить время и ресурсы на их подтверждение: он сможет проверить подлинность документа самостоятельно. Клиент сокращает время и трудозатраты на оформление гарантий — это важно, ведь при участии в торгах счет часто идет не на дни, а на часы. Заказчик и клиент получат гарантию мгновенно, в момент выпуска, поэтому снимается проблема доставки бумажного оригинала. Банк сокращает расходы на работу с бумажными гарантиями, экономя на оплате курьерской доставки каждой гарантии, печати бланков гарантий, сканировании их для регистрации в реестре банковских гарантий, к тому же переход на «цифру» снижает риск операционных ошибок», — комментирует Евгений Шеин.

Несмотря на рост прозрачности, серьезной проблемой отрасли, по мнению Павла Сигала, до сих пор остаются бюрократические препоны, создающие пространство для злоупотребления. «В последние четыре года возросло число обращений в суд. Если в 2016 году таких исков было около 35 тысяч, то в прошлом году — почти 49 тысяч, а в 2019 году их число может возрасти еще на 10–15%», — констатирует он. Проблему, по мнению вице-президента «Опоры», нужно решить как можно скорее, иначе Россия не сможет попасть в топ-20 рейтинга Doing Business — эту задачу перед специалистами поставил лично Владимир Путин. В начале 2019 года РФ занимала 31-е место в этом рейтинге (данные Всемирного банка), сейчас она поднялась до 28-го.

Наконец, еще один потенциальный риск — не захотят ли банки «компенсировать» нехватку тех, кто больше не должен использовать гарантию, за счет тех, кто ее все-таки использует. Например, через навязывание дополнительных услуг. Но здесь участники рынка считают, что опасаться нечего — в силу того, что рынок остается высококонкурентным. «Есть устойчивое мнение, что банки не выдают гарантии, если компания не открывает там же расчетный счет. Но это совсем не так, гарантия выдается любому клиенту, без личного присутствия, сегодня все документы можно оформить в электронном виде», — комментирует Евгений Шеин.

В то же время ничто не мешает банкам мотивировать клиентов «пряником» вместо «кнута», например, скидками и акциями. Или, как вариант, выстроить экосистему вокруг банковской гарантии как «стартовой» услуги. «Банк не просто продает продукт или услугу, а старается выстроить с клиентом долгосрочные партнерские отношения, — рассуждает заместитель управляющего по корпоративно-инвестиционному бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» Борис Миленин. — Вместе с использованием банковских гарантий клиенты часто пользуются широким спектром смежных продуктов: кэш-менеджментом, торговым финансированием, экспертизой по внешнеэкономической деятельности и так далее».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.