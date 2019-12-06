Власти Иркутской области оплатили около 4,5 тысяч жилищных сертификатов, выданных пострадавшим от летнего наводнения.

«Более 12 тысяч человек, пострадавших от наводнения, получили выплаты по 4 тысячи 481 свидетельству (жилищному сертификату — ИФ) на сумму 13,2 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

На данный момент от пострадавших поступило 3 тысячи 130 заявлений на получение свидетельств на капитальный ремонт поврежденного жилья. Из них 2 тысячи 278 заявлений уже одобрены — по 1 тысячи 284 свидетельствам перечислены средства на сумму 235,4 млн рублей.

Всего жилищные сертификаты выданы 6 тысячам 816 пострадавшим семьям численностью 19 тысяч 592 человека на сумму 20 млрд рублей. Напомним, что летом этого года на территории Иркутской области прошли две волны наводнения. Пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тысяч жилых домов, в которых проживает 42,76 тысяч человек.

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