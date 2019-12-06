Со 2 января 2020 года авиакомпания S7 Airlines откроет направление Барнаул — Новосибирск. Самолеты будут летать 5 раз в неделю.

«В этом году приступает к обслуживанию наших пассажиров компания S7 по рейсу Барнаул — Новосибирск. Самолет Embraer рассчитан на перевозку 78 пассажиров, частотность — пять раз в неделю. Плюс в том, что давно и плотно аэропорт Барнаул работает с авиакомпанией, она довольно большое значение имеет для перевозок — занимает практически 115 тыс. пассажиропотока (из более 500 тыс.)», — сказал на пресс-конференции заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин.

Кроме того, по словам министра, рейс будет субсидируемым (как направления на Казань, Красноярск и Томск). По ним имеются договоренности с авиакомпаниями-партнерами, а также приказ Росавиации.

Маршрут Барнаул-Новосибирск является довольно востребованным, так как жители Алтайского края часто пользуются услугами аэропорта «Толмачево» для путешествий по популярным международным и внутренним направлениям.

По словам гендиректора авиапредприятия «Алтай» Виталия Архипенко, первый рейс состоится 2 января. Из 78 мест в самолете уже раскуплены 12, что считается хорошим показателем. Стоимость билета составляет около 1500 рублей (без багажа 1200 рублей), а время в пути будет занимать не более 50 минут.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.