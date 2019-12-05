Виктор Игнатов получил еще одно повышение в «Единой России»

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов возглавил межрегиональный координационный совет (МКС) ЕР по Сибирскому федеральному округу.

С 5 декабря Виктор Игнатов курирует партийную работу единороссов в качестве главы сибирского МКС. Напомним, до последнего времени он был заместителем руководителя этой структуры. Сенатор от Кузбасса, секретарь кемеровского отделения партии Алексей Синицын не сохранил пост, так как вышел из состава президиума генерального совета ЕР.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что все руководители МКС встретились с партийным руководством. «Мы сегодня провели первую «сборку», определили основные направления нашей работы на ближайшие два месяца. Я думаю, у коллег задач после нашей встречи прибавилось», – цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».

Отметим, что Виктор Игнатов уже был руководителем одного из советов ЕР. В 2016 году как глава одного из МКС Игнатов отслеживал результаты партийной работы в Новосибирской и Омской областях. С декабря 2017 после реформирования структуры и укрупнения блоков по федеральным округам Игнатов координировал выборы, партстроительство и оргработу единороссов по всей Сибири как первый заместитель главы МКС по СФО. В 2019-м Игнатов курировал кампанию единороссов в Республике Алтай.

В октябре 2019 он стал уполномоченным координатором от генсовета на предстоящих выборах 2020 в Новосибирской области. 23 ноября на съезде ЕР вошел в президиум генерального совета партии.

В сентябре 2020 года пройдут выборы в Заксобрание Новосибирской области и совет депутатов Новосибирска. Главой избирательного штаба единороссов стал спикер ЗС Андрей Шимкив.

Также в следующем году пройдет формирование нового созыва городской думы Томска. 22 декабря — выборы мэра Абакана в Республике Хакасия.

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