Какую динамику ВРП прогнозируют власти Красноярского края?

Правительство Красноярского края прогнозирует скромный рост ВРП в ближайшие годы. Власти утверждают, что сдерживание роста временное, продлится до запуска проектов «Енисейской Сибири». Наблюдатели предполагают, что более смелым прогнозам мешает высокий уровень зависимости регионального бюджета от мировых цен.

Валовый региональный продукт Красноярского края в ближайшие годы будет расти на 1,1–1,4% ежегодно. По итогам уходящего года он составит 1,1%. При этом по итогам прошлого года показатель прироста составил 5,3% — до 2,2 трлн рублей. К окончанию 2022 года, как ожидается, он будет составлять 2,6 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные официального прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы.

Основную часть ВРП будет по-прежнему составлять промышленное производство с трехлетним темпом прироста в 3,3%, а развитие сельского хозяйства и торговли составит только 0,2%. Объем капиталовложений в рамках комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь» в 2022 году достигнет 490 млрд рублей. Авторы документа ожидают также сохранения темпов ввода жилья на уровне 1,3–1,4 млн квадратных метров в год. Инфляция, ожидаемая по итогам 2019 года на уровне 5,1%, в последующие три года должна замедлиться до 3,5–4%.

Прогноз учитывает и запуск крупных проектов в ближайшие годы. Так, за счет освоения месторождений на Ванкоре объемы добычи нефти к 2022 году возрастут на 16% (до 28,5 млн тонн), на Богучанском алюминиевом заводе производство основной продукции выйдет на проектную мощность (296 тыс. тонн в год), выпуск пиломатериалов за счет реализации 10 инвестпроектов возрастет втрое (до 5,7 млн кубометров), а пеллет — в 1,6 раза (до 350 тыс. тонн), производство мяса птицы благодаря строительству двух комбинатов в Шушенском районе возрастет в 1,4 раза.

«На этот прогноз влияет большое количество факторов, в том числе конъюнктура цен на металлы и нефть. Но главная роль принадлежит реализации крупных инвестиционных проектов, которые имеют отложенный эффект и определяют доходную часть бюджета. Поэтому мы даем сдержанный прогноз на три года. Мы точно не потеряем высокую плану ВРП и инвестиций, но понимаем, что следующие несколько лет прирост будет не таким значительным. Однако затем, в 2023–2024 годах включатся эффекты от проектов «Енисейской Сибири», которые мы закладываем сегодня», — прокомментировал документ краевой министр экономики Егор Васильев в рамках публичных слушаний по бюджету в Законодательном собрании.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от «Единой России» Виктор Кардашов считает, что скромные объемы запланированного роста связаны с зависимостью региона от конъюнктуры цен на мировых рынках.

«Нефть и цветные металлы, с одной стороны, наполняют нашу казну, но с другой — мы становимся слишком зависимы от колебаний на мировых рынках. Жизнь при 120 долларах за баррель отличается от нынешней. Сегодня ситуация неплохая, но прописывать амбициозные планы развития при таком количестве факторов неопределенности мы позволить себе не можем. Впрочем, есть оценки, что краевой бюджет может возрасти примерно на 100 млрд рублей за счет развития экономики, и способствовать этому должен разработанный нами закон о промышленной политике. Будем надеяться, что это повысит устойчивость краевой экономики, и при прогнозировании последующих лет мы уже не будем вынуждены постоянно оглядываться на факторы неопределенности», — полагает Кардашов.

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