На ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск» состоялось обсуждение планируемой концессии в рамках проекта «Умные остановки».

Всего установят 250 модернизированных остановочных павильонов. Объем инвестиций составит порядка 300 млн рублей, сообщает пресс-служба.

Рассматривается два типа остановок: Smart. Light – базовая модель с интерактивным модулем, Smart. Comfort – базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. Умный блок включает в себя: «тревожную кнопку 112», бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран, оснащение камерами Full HD, систему видеонаблюдения, возможность выхода на сайт мэрии Новосибирска и построения маршрутов и электронное расписание.

«Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса – павильонами, 94 объекта – без павильонов. Все они будут оснащены интерактивным модулем. Концессия предполагает объем инвестиций более 300 млн рублей, – рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко. – Мы не запрещаем сдачу в аренду этих павильонов для предпринимателей малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование этого павильона. У предпринимателей есть шанс сохранить свой бизнес на условиях договора субаренды».

Напомним, что с дорог Новосибирска планируют убрать все нестационарные торговые объекты. Управление потребительского рынка мэрии города прорабатывает механизм размещения торговых павильонов, которые будут демонтированы в ходе реализации проекта, на альтернативных местах. Максим Леоненко отметил, что у предпринимателей будет возможность завершить уже существующие сделки и получить выручку.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.