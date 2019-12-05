Мэр Новосибирска рассказал о судьбе здания автовокзала на Красном проспекте

Недостроенное здание автовокзала на Красном проспекте в Новосибирске не будет завершено потому, что «не имеет никаких перспектив». Об этом на встрече с предпринимателями сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Встреча градоначальника с бизнесменами проходила в четверг в рамках предпринимательского форума «Инвестируй в Новосибирск». Один из участников встречи, представившийся инвестором, вложившим средства «в квадратные метры» недостроенного здания автовокзала на Красном проспекте, спросил, какие меры предпринимает мэрия Новосибирска по достройке здания. «Никаких!», — быстро ответил мэр. По словам Анатолия Локтя, городские власти уже выбрали стратегию выноса остановочных пунктов на периферию Новосибирска, где находятся трассы и магистрали. В декабре будет открыт остановочный пункт-автовокзал на Гусинобродском шоссе, которое «возьмет на себя северо-восточное направление рейсов», летом должна заработать трамвайная линия от сада Мичуринцев до автовокзала. «Поставлена задача поиска площадки на Левом берегу в направлении юго-западном», — добавил мэр.

Напомним, первые инвесторы заявили о готовности вложить средства в реконструкцию старого здания автовокзала 1964 года постройки вышли к городским властям с предложением в 2003 году. Позже основной инвестор – ЗАО «Олдви» — обанкротился, сам инвестдоговор был расторгнут. В свою очередь, многие бизнесмены успели заключить с «Олдви» договоры об инвестировании. По оценке Анатолия Локтя, сейчас у недостроя «70 инвесторов, а то и больше». Градоначальник намерен встретиться с ними: «ситуация сложная, но мы ее пройдем». «Как только станет понятно, что автовокзала там не будет, станет уже легче», — пообещал мэр.

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