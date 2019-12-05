В начале декабря во время первого чтения бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутаты горсовета обратились к руководителям департаментов мэрии с вопросами о причинах неэффективной работы по исполнению наказов избирателей.

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось первое чтение проекта бюджета на 2020 год и обсуждение финансовых планов на будущий трехлетний период. По информации департамента финансов мэрии, к 2022 году город планирует выйти на бездефицитный бюджет. В будущем году основные характеристики главного финансового документа Новосибирска утверждены в следующих параметрах: доходы — 49 млрд 146,5 млн рублей, расходы — 50 млрд 346,5 млн рублей, дефицит — 1 млрд 200 млн рублей.

Новосибирск можно назвать лидером среди городов России и по размеру доходов, и по размеру затрат бюджета, отметил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Также планируемый на будущий год бюджет сохранит свою социальную ориентированность — 71,5% расходов предусмотрено на социальную сферу. Но при этом в Новосибирске остается много нерешенных проблем и невыполненных пожеланий избирателей, которые жители передают для власти через депутатов на округах.

Общая сумма на выполнение всех наказов новосибирцев на сегодня составляет 65 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей связаны с капитальным строительством крупных объектов — школ, детских садов, станций метрополитена, дорог общего пользования. Председатель горсовета признал, что выполнить все пожелания горожан без участия крупных федеральных вложений не представляется возможным. Однако депутаты не могут не учитывать все пожелания избирателей и будут «биться за каждый наказ».

В первую очередь, по мнению депутатов, нужно обратить внимание на выполнение тех наказов, которые не требуют огромных денег и могут быть реализованы в ближайшей перспективе.

«На сессии прозвучали восторженные эпитеты, какой у нас хороший бюджет. Да, мы стабильны, но говорить, что все позиции закрыты и проблемы решены, крайне неправильно, — отметил Дмирий Асанцев. — Проблема невыполнения наказов — это уже практически системная проблема. Здесь можно говорить либо об определенном лукавстве со стороны власти, либо о серьезных упущениях в работе».

Продолжая тему невыполненных наказов, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов задал представителям мэрии вопрос, почему в текущем году так и не был решен вопрос привлечения субсидий из регионального бюджета для решения самых значимых для избирателей задач. Отдельно депутат обратил внимание на недостаток финансирования работ по благоустройству частного сектора.

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что выполнение программ по благоустройству, как и многих других, сдерживается недостаточными финансовыми возможностями городской казны. Градоначальник сообщил, что сегодня рассматриваются варианты привлечения средств областного бюджета, и выразил надежду, что депутаты горсовета поддержат эту инициативу, взаимодействуя с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

Одним из действенных способов пополнения городского бюджета, по мнению мэра, может стать привлечение 20% от объема собираемого транспортного налога. Это позволит увеличить доходную часть бюджета в 2020 году на 300 млн рублей.

Дополнительно поступившие в казну Новосибирска средства будут вкладываться не только в профильную отрасль — дорожное строительство и решение транспортных проблем, но могут быть использованы и на другие городские нужды.

В настоящее время законопроект ждет своего утверждения в Законодательном собрании области.

Депутат горсовета Наталья Пинус обозначила свой взгляд на возможности пополнения бюджета города. По мнению парламентария, значительные поступления в городскую казну обеспечил бы возврат миллиардных долгов по аренде земли. Катализатором этого процесса должно стать раскрытие информации по всем компаниям-должникам. Также депутат уверена в том, что город недостаточно использует возможности участия в нацпроектах.

«Почему другие города получают больше денег по приоритетным национальным проектам? При этом у нас доля местного софинансирования доходит до 30%, тогда как в некоторых муниципалитетах вложения составляют 0%», — возмутилась Наталья Пинус.

В этой связи стоит отметить, что в 2020 году бюджет города на 80% является программным, и лишь небольшая его часть формируется за счет иных источников дохода. Однако, как считает и Дмитрий Асанцев, финансирование выполнения программ недостаточное, и планы расходятся с действительностью.

«Меня как члена постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию радует, что до середины декабря этого года завершится строительство 10 детских садов. Однако у меня есть опасения по поводу программы по ремонту внутриквартальных территорий. На следующий год в бюджете города на ее реализацию запланировано около 200 млн рублей, а на частный сектор — около 50 млн рублей, — отметил депутат Андрей Аникин. — Обычно депутаты Законодательного собрания Новосибирской области нам эту цифру дополняли. Сегодня пока эта цифра в бюджете не утверждена, но идут переговоры на уровне областных депутатов. Если брать мой избирательный округ, то буквально 7–8 лет назад у меня на округе производили ремонт 5–7 домов, в последние два года этот объем упал, и делают всего 2 дома. Я думаю, что в этой программе нужно предусматривать дополнительные средства, так как я считаю ее очень важной и востребованной».

Между первым и вторым чтением бюджета депутаты горсовета Новосибирска подготовят необходимые поправки и 23 декабря планируют выйти на сессию уже с уточненными параметрами главного финансового документа города.

В завершение сессии Дмитрий Асанцев призвал специалистов мэрии внимательнее относиться к вопросам горожан, которые транслируют им депутаты. А тем, у кого такие вопросы вызывают лишь раздражение, предложил поменять место работы. «Настоятельно рекомендую всем чиновникам мэрии, которых не устраивают вопросы депутатов, заданные от имени жителей Новосибирска, всем тем, у кого это вызывает большой дискомфорт и раздражение, уволиться из мэрии и найти себе другое место работы», — резюмировал Дмитрий Асанцев.

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