Жителей Новосибирска приглашают принять участие в опросе «Мусорная реформа» в городе – ваше мнение?». Заполнить анкету можно будет в течение двух недель.

Мэрия Новосибирска приглашает граждан принять участие в опросе. На сайте уже расположена анкета, в которой содержатся вопросы о том, как обстоят дела с частотой вывоза мусора, расположением контейнеров и счетами за услуги вывоза ТКО. Также новосибирцы смогут высказать свое мнение о перспективах и промежуточных итогах «мусорной реформы».

Напомним, что с 1 января 2019 года все функции по утилизации мусора в Новосибирской области были переданы единому региональному оператору — ООО «Экология-Новосибирск». С этого момента все компании и организации области были обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с единым оператором. Однако выход компании на новосибирский рынок сопровождался рядом скандалов. «Экологию-Новосибирск» упрекают в высоких тарифах на вывоз мусора и отсутствии диалога с потребителями услуг. Перевозчики требуют выплаты долгов по договорам подряда, а руководители компаний озабочены дополнительными расходами по организации вывоза мусора.

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