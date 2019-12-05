В рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирской области построят новые дома культуры в Искитимском, Баганском и Ордынском районах.

В конце декабря будет достроено культурно-досуговое учреждение в селе Шадрино Искитимского района Новосибирской области, еще два появятся в 2020 году: дома культуры в селе Вознесенка Баганского района и в поселке Чернаково Ордынского района. Об этом и о проведенной в рамках нацпроекта «Культура» работе на пресс-конференции 5 декабря рассказал заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов.

«В рамках национального проекта в регионе реализуются три направления – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Первое направление – наиболее масштабное. В первый год реализации национального проекта «Культура» Новосибирская область получила рекордное за последние десять лет федеральное финансирование развития инфраструктуры областных и муниципальных учреждений культуры», – отметил Евгений Сазонов.

Говоря о текущих процессах реализации проекта, министр рассказал о в срок исполняемом капитальном ремонте крыши театра «Глобус», а также об открытии в ноябре четырех модельных библиотек и виртуального концертного зала. Кроме того, на территории области было проведено большое количество крупных фестивальных мероприятий.

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