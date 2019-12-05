Районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела УФМС России по Новосибирской области в Октябрьском районе.

50-летняя Ирина Табачикова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба прокуратуры.

В суде установлено, что с июля 2014 года по декабрь 2015 года Табачикова подписала переданные ей бланки свидетельств о регистрации не менее 88 лиц по месту пребывания. Документы были выписаны посредникам в знак благодарности за оказанные ими услуги.

Получив незаконно выданные свидетельства, с 03 июля 2014 года по 26 ноября 2015 года эти граждане обратились в отдел пособий и социальных выплат Октябрьского района с заявлениями о начислении и выплате им денежных средств (в виде социальных пособий) на общую сумму более 2, 3 млн рублей, что причинило существенный ущерб бюджету Новосибирской области.

Бывший начальник свою вину не признала. Суд назначил Табачиковой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев).

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