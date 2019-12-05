Новосибирский городской открытый колледж получил статус экспериментальной площадки Российской академии образования по развитию сетевой программы «школа-колледж».

Это решение было принято ученым совет регионального научного центра РАО и национального исследовательского Томского государственного университета АНО СПО, сказано в релизе колледжа.

Теперь на базе учебного учреждения параллельно с получением школьных знаний можно обучаться и профессиональным навыкам. По итогам окончания учебного процесса (в зависимости от класса и выбранной программы) выпускник может получить два диплома об образовании – аттестат школы и диплом колледжа к окончанию 11-го класса.

Сетевая программа «школа-колледж» — распространённая технология, которая активно применяется в Москве и Санкт-Петербурге, а для регионов пока является инновацией. «Задача состоит в том, чтобы не просто нагрузить школьника дополнительной нагрузкой по освоению программы колледжа, а сделать сетевое образование реальной предпрофильной и профессиональной подготовкой, встроенной в основное образование и отвечающей на современные тренды в экономике и обществе», — отметил директор колледжа Сергей Чернышов.

Апробация новой образовательной технологии началась в 2019/2020 учебном году. В программе «школа-колледж» участвуют еще несколько учебных учреждений Новосибирской области (ОАНО ОК «Наша школа», МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ №54).

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