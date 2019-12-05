Как «Единая Россия» в Новосибирской области собирается удержать большинство? Насколько жестким обещает быть противостояние с КПРФ в ближайшем избирательном цикле? Что когда-то привело его в партию, и как она должна меняться — в интервью «Континенту Сибирь» рассказывает губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения ЕР АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ.

Большинством не стоит злоупотреблять

— Андрей Александрович, неделю назад вы принимали участие в съезде «Единой России». Какова, по вашим впечатлениям от съезда, стратегия партии в текущем избирательном цикле: за счет чего партия планирует выигрывать, за счет каких преимуществ намерена добиваться результата, на что собирается делать упор?

— Мы прекрасно понимаем, что выборы будут непростыми. Это касается и большой кампании 2020 в Новосибирской области, и кампании 2021, когда будет формироваться новый созыв Государственной думы. Главный посыл съезда: «Единая Россия» чувствует силу для победы. Закончился короткий период экспериментов, когда мы поддерживали коллег-самовыдвиженцев, которые пытались отдалиться от партии, чтобы достичь определенного избирательного результата. Подобные шаги больше не одобряются, в 2020 и в 2021 годах наши основные представители пойдут под флагом ЕР.

Следующий сигнал: в отличие от многих других партий, «Единая Россия» не активизирует работу только перед голосованием. Цель существования любой политической силы — участие в выборах и доступ к рычагам власти. Что, безусловно, важно для ЕР, которую именуют партией власти. Нас не смущает это название, которое подразумевает не только большие возможности, но и ответственность. Мы представляем мощное общественное движение, то есть готовы добиваться результата, реализуя как инициативы власти, на которую мы можем опереться, так и инициативы общественных организаций. Если нужно, партия при этом будет поправлять коллег, которые работают в кабинетах на различных административных этажах. Президент в своем выступлении на съезде обратил внимание: мы не следуем сиюминутной выгоде. Если назрела необходимость в принятии стратегически важных с точки зрения развития страны решений, они будут приняты. Сегодня только ЕР способна их сопровождать. И если потребуется трясти и терзать чиновников, значит, будем трясти и терзать. Глава государства выразил эту мысль в достаточно резкой формулировке.

Следующий посыл особенно актуален для Новосибирской области. Партия власти и партия большинства позиционирует себя не только как политическую силу, но и как мощное общественное движение, но большинством злоупотреблять нельзя — следует прислушиваться к мнению других структур.

Таковы основные принципы, за счет которых ЕР будет добиваться успеха на будущих выборах и в своей текущей деятельности. На них будет опираться в своей работе и региональное отделение ЕР в Новосибирской области.

— «Единую Россию» часто критикуют за то, что она выступает как партия власти, но при этом существует проблема, связанная с тем, что у неё не всегда есть доступ к реальным рычагам управления, которые контролируются вертикалью исполнительной власти. То есть партия не всегда способна корректировать политический курс, реагируя на запросы избирателей. В результате, если выборы прошли менее удачно, чем планировалось, часто проще ставить вопрос о смене политтехнологов, чем политики (как это вообще должно бы быть). Но в Новосибирской области сложилась другая ситуация: здесь представительная власть, которая избирается в 2020 году, действительно сильна и активна. У неё сложились партнёрские и конструктивные отношения с исполнительной властью. Тем самым можно утверждать, что на территории области у партии, у её кандидатов, которые пойдут на выборы в 2020 году, есть реальный доступ к механизму принятия решений на региональном уровне. Планируется использовать это преимущество в избирательной кампании?

— Наверное, уже тот факт, что я возглавил региональное отделение «Единой России» (хотя и до этого не отдалялся от партии) является подтверждением: «ЕР» в Новосибирской области — партия, у которой есть доступ к рычагам власти. Другое дело, что мы не собираемся этим злоупотреблять. На власти лежит ответственность за законодательные, бюджетные вопросы. Они должны быть взвешенными. В том числе, сверены с позицией других политических сил и фракций в представительных органах. Мы понимаем, что у ЕР наибольший вес, лоббистская сила и существенные возможности влиять на различные структуры власти. Именно потому, что выступаем за учет позиций разных политических сил, мы и не допускаем перекосов. Можно принять популистскую позицию, например, по просьбе депутатов от ЕР, направить ресурсы на какое-то одно направление в ущерб другому. Но к чему это приведет? К тому, что под угрозой окажется решение реальных проблем, обозначенных оппозиционными партиями, общественными организациями и жителями региона. Представители ЕР прекрасно осознают, что у них есть как доступ к рычагам власти, так и ответственность за происходящее. Партия никогда не крутит руль, игнорируя стратегические интересы и мнение других. Думаю, совместная работа Законодательного Собрания (а мы с вами понимаем, что депутаты Законодательного собрания представляют интересы подавляющего большинства жителей области) и исполнительной власти региона в последние годы показывает это особенно наглядно. «Единая Россия» как партия власти в этих условиях намерена и дальше эффективно работать в интересах всех наших граждан.

— Вы возглавили региональное отделение «Единой России», что может быть интерпретировано двояко. Недоброжелатели скажут: теперь человек, принадлежащий к исполнительной вертикали власти, будет контролировать партию. То есть отныне ЕР в Новосибирской области — это такой придаток при губернаторе. Другие видят ситуацию иначе: благодаря тому, что вы заняли должность секретаря, вы будете больше, чем ваши предшественники на посту главы региона, прислушиваться к партийным организациям, к партийному активу, к фракции ЕР в депутатском корпусе, то есть партия усилилась. Какой сценарий реалистичнее?

— Попробую сформулировать свой вариант. На конференции, где меня избрали секретарем регионального отделения, я говорил однопартийцам, что серьезно подумал, прежде чем выдвигать свою кандидатуру. Сложное решение, но я его принял. Это подтверждает мою позицию, что в Новосибирской области ЕР намерена сохранить большинство во всех представительных органах. Высшее должностное лицо в идеале — фигура надпартийная, чтобы учитывать мнения разных сил. С другой стороны, мы видим, что в последние годы в Новосибирской области сложились конструктивные взаимоотношения между представителями различных уровней власти, в том числе в Заксобрании, в новосибирском горсовете. Партия в последние годы не злоупотребляла своим большинством. Но никому из наших уважаемых оппонентов не стоит питать иллюзий: политическая стабильность сохраняется именно за счет большинства «Единой России». Иной расклад мог бы привести к желанию тех или иных сил перетягивать одеяло, строить интриги в депутатском корпусе. Этого сейчас не происходит, потому что руководители представительных органов и члены фракции ЕР демонстрируют последовательность в поддержании диалога с потенциальными конкурентами во благо Новосибирской области. По сути, когда я возглавил региональное отделение, я подал следующий сигнал: лицо, которое должно занимать надпартийный статус, подтверждает, что ЕР в Новосибирской области намерена придерживаться существующей практики в следующем электоральном цикле. Мы будем и в дальнейшем учитывать мнение наших оппонентов и вырабатывать совместные компромиссные подходы в интересах региона.

— Что на съезде говорилось об упомянутых вами оппонентах? Кого партия воспринимает в качестве конкурентов в стране в целом и в Новосибирской области?

— Формальные или официальные оппоненты известны — это политические партии, которые будут участвовать в выборах наравне с ЕР. Они так же заявляют о намерении бороться за максимальное количество мандатов. Но рассуждая о том, что может помешать нашему выигрышу, я предпочитаю повторить слова секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака: наши основные оппоненты — это мы сами. Если не преодолеем внутрипартийные противоречия и конфликты, побеждать нам, конечно, будет сложнее.

Выборы пройдут

— В Новосибирске у ЕР с КПРФ будет жесткая конкуренция?

— Я думаю, жесткая. И не только с КПРФ, но и с ЛДПР, и с «Родиной», и с другими партиями, которые будут пытаться преодолеть барьер, открывающий доступ в депутатский корпус. В начале 2018 года меня едва ли не впрямую обвиняли в том, что выборы мэра были не конкурентными. Но судя по количеству кандидатов, по напряженной борьбе, какую еще кампанию можно назвать конкурентной, если не выборы мэра? Ожидаю такой же остроты и в 2020 году.

— Не помешает ли жесткая конкуренция сложившемуся контакту между мэром Новосибирска и губернатором Новосибирской области? В регионе есть критики такого положения дел, но очень многие считают эти отношения конструктивными, дорожат политической стабильностью, которая на них держится, и не хотели бы возвращения к временам трений между городом и областью.

— Согласен, риск есть. Он кроется не столько в персональной конкуренции между руководителями политических структур, сколько в том, что в противостояние вступят наши коллеги. С другой стороны, многие внутри наших команд осознают ценность выстроенных коммуникаций и дорожат ими. Поэтому, несмотря на предстоящую острую политическую борьбу, я думаю, мы найдем возможность сохранить диалог и после сентября 2020 года пожмем друг другу руки, продолжим заниматься хозяйственной повесткой.

— Да и в предвыборный период, вероятно, будете регулярно встречаться на рабочих совещаниях.

— Выборы выборами, а хозяйственные вопросы откладывать на потом ни в ком случае нельзя. Запущены важные проекты, реализация которых жестко ограничена по срокам. Конечно, будем встречаться и работать совместно.

— Прокомментируйте, пожалуйста, кадровые перемены, о которых было заявлено на съезде? По вашим ожиданиям, как они отразятся на будущих избирательных кампаниях?

— Если говорить об изменениях в высших исполнительных органах партии, на уровне заместителей секретаря генсовета, я прекрасно знал тех руководителями, которые ушли, отлично знаком и с теми, кто пришел им на смену. Очевидно, всему свое время, руководство партии принимает кадровые решения, которые соответствуют текущему моменту.

Очень важно, что сегодня в генеральном совете ЕР входит 6 человек Новосибирской области, это самое большое за всю историю существования партии региональное представительство. Лишнее подтверждение значимости и, надеюсь, признание достигнутых успехов нашего субъекта на федеральном уровне. Во многом, наши заслуги — результат выстраивания тех самых конструктивных взаимоотношений и достижения политической стабильности. Два наших депутата Госдумы — Александр Карелин и Виктор Игнатов — стали членами президиума генсовета партии. Оба они входят в избирательный штаб регионального отделения ЕР по выборам 2020 года. Две фигуры с разным опытом политической деятельности за плечами, разным взглядом на текущую ситуацию. Это позволит нам учитывать необходимое многообразие версий для определения тактики действий. Мы не питаем иллюзий, сами понимаем то, о чем говорят наши конкуренты, аналитики всех мастей: кампания 2020 в Новосибирской области будет очень сложной, многофакторной, в чем-то непредсказуемой. Линейно выиграть не получится.

Сила, на которую можно опереться

— Александр Карелин стоял у истоков проекта, которому по сути исполняется 20 лет. Всё начиналось в 1999 году с движения «Единство», и никто не знал, какое будущее ждёт новичка на политической сцене. А вы можете вспомнить момент, когда впервые услышали об этом движении? Какой была ваша первая реакция?

— Думаю, мои воспоминания не объективны с исторической точки зрения. В тот период я политикой не особо увлекался, был сосредоточен в силу возраста и профессиональной принадлежности на профсоюзной деятельности, деятельности совета молодежи на родном предприятии. «Единство» тогда воспринимал как одну из многих других политических структур. Излишняя искусственная конкуренция между схожими по повестке организациями грозила вылиться в политический раздрай. Объединение мощных движений и создание партии на базе «Единой России» — важный этап в истории страны. Мне кажется, это на многие годы вперед заложило понятную базу исполнительной работы для будущего главы государства. Поэтому мы сегодня говорим о том, что и в Новосибирской области ЕР должна стать той политической силой, которая возьмет на себя ответственность за дальнейшую политическую стабильность и конструктивные взаимоотношения между ветвями власти в регионе.

— Когда и как вы приняли решение вступить в партию?

— Примерно в середине нулевых. В тот период я работал на металлургическом предприятии, где шла насыщенная общественная жизнь. Когда иссякло мое увлечение молодежной деятельностью, меня пригласили в «Единую Россию». Мне предложение показалось интересным, и я вступил в партию.

— Партия — это в определенном смысле большой клуб единомышленников, площадка для общения людей из разных отраслей и сфер жизни. Можете назвать, с кем познакомились и начали контактировать благодаря ЕР?

— Назову сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева — это человек, который вместе с Сергеем Шойгу стоял у истоков партии. Николай Васильевич Тихомиров, который многие годы возглавлял региональное отделение «Единой России» в моей родной Вологодской области. До того, как погрузиться в общественно-политическую и законодательную деятельность, он работал на «Северстали», по сути, был основоположником кадровой службы и кадровой политики на заводе. В свое время я попал в кадровый резерв, прошел отбор, возглавил подразделение, возможно, это стало толчком моей будущей биографии.

— Можете привести примеры того, как при поддержке партии у вас на глазах решались вопросы, значимые для предприятия, отрасли или для жителей региона?

— Сегодня это не очень актуально, но еще в начале 2000-х не менее остро, чем сегодня, с обманутыми дольщиками, стояла проблема обманутых вкладчиков. Именно благодаря активной позиции и настойчивости регионального секретаря ЕР Вологодской области в тот период были привлечены к ответственности создатели финансовой пирамиды и даже частично компенсирован ущерб. ЕР трясла и терзала правоохранительные органы, чтобы они довели дело до конца и восстановили справедливость.

Другой яркий пример. В Новосибирской области в прошлом году было принято очень смелое решение. В начале 2018-го, когда бюджет буквально только вышел из кабинетов Законодательного собрания, было ясно, что ряд негативных факторов значительно осложнил положение агропрома. Кроме того, мы осознавали проблему большой разницы по качеству дорог в городе и на сельских территориях. Мы пошли на беспрецедентный шаг: внесли поправки в бюджет и выделили дополнительно 500 млн рублей на поддержку аграрных хозяйств, еще 1,5 млрд рублей — на ремонт сельских дорог. Не могли предвидеть, как завершим год, не свалимся ли в хронический дефицит и закредитованность, но решились. Без поддержки депутатов не столько во время голосования, а еще на стадии консультаций, трудно было бы пойти на этот риск. Именно представители фракции «Единая Россия» убедили меня, что мы поступаем правильно и способны выйти из положения даже при негативных сценариях развития ситуации.

— Как ваше становление в качестве политика, общественного деятеля было связано с практикой участия в партийной жизни?

— Мое становление в этом смысле шло через участие в избирательных кампаниях, а также через причастность к реализации проектов. Повторю, что ЕР — не просто политическая сила, но и общественное движение, причем настолько мощное, что только эта партия способна сопровождать столь масштабные программы — федеральные проекты на основе майских указов 2012 года или национальные проекты 2018 и 2019 года. Никакой другой политической или общественной силе не хватит на это ресурсов. Мне повезло, с 2012 по 2018 годы я как член партии сопровождал нацпроекты на разных уровнях. Сначала в статусе первого заместителя губернатора, продолжил в аппарате полномочного представительства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, где непосредственно курировал исполнение майских указов на территории 11 субъектов. Тогда я был заинтересован в вовлечение различных некоммерческих организаций как для получения объективной информации, так и для реализации общественного контроля. «Единая Россия» была основной политической силой, на которую можно было опереться. Завершал я эту работу уже на посту мэра Вологды вместе с региональным отделением партии. В тот период ЕР уже инициировала проект «Комфортная городская среда».

Принять бюджетное решение способна, наверное, любая фракция. Критиковать его тоже может любая политическая сила. Найдется много готовых разрезать ленточки, раздать интервью, как все хорошо удалось. Другое дело, кто будет сопровождать решение, встречаться с людьми во дворах, иногда гасить конфликты, ведь кому-то нужны парковки, а кому-то — детские городки. Это огромная работа, не только хозяйственная, но и общественная, коммуникационная, работа непосредственно с людьми. В ней ЕР и проявляет свою мощь.

— На протяжении 20 лет «Единая Россия» регулярно подвергается критике со стороны оппонентов и конкурентов. Пик кампании против неё пришелся, вероятно, на 2010-2011 годы, когда, в частности, были введены в оборот разные оскорбительные ярлыки вроде «партии жуликов и воров». Претерпело ли изменение Ваше отношение к партии под впечатлением этих нападок? Что бы вы сказали в ответ тем, кто тогда участвовал в этой волне?

— Стоит честно признать: объективный повод для критики в то время был. Другое дело, что оппоненты использовали его как основной инструмент политической борьбы, иногда гипертрофируя те или иные процессы. Отдельные ситуации с участием отдельных представителей партии становились поводом для навешивания ярлыков на все многотысячное объединение. Это неправильно. Понятно, что в нелицеприятные истории попадают и представители других партий: в Новосибирской области всплывали коррупционные проявления, уголовные дела — чего только не было.

Что меня не устраивало в ЕР в тот период? Партия стала действительно мощной силой, неплохим кадровым лифтом, сосредоточила в своих руках рычаги власти — в организацию потянулись люди, которые хотели использовать её для лоббирования коммерческих интересов. Партия сделала выводы, изменилась, чтобы не выступать исключительно инструментом достижения личных целей. Спустя какое-то время она перестала притягивать тех, кто пытался просто тупо её использовать. Остаточные инерционные явления, конечно, сохраняются, это значит, что чистку рядов надо продолжать.

Требуется донастройка

— Хотелось бы затронуть непростой вопрос ценностей и приоритетов партии. Некоторым трудно сходу их описать. Вы бы смогли это сейчас сделать?

— Мы с вами только об этом сегодня и рассуждали. На протяжении стольких лет «Единая Россия» менялась, подстраивалась под текущий момент. Сейчас мы говорим о том, что она намерена оставаться партией власти и партией большинства. Есть осознание, что «Единая Россия» — залог стабильности внутри страны и в отдельных ее регионах. Это не просто политическая сила, а мощное объединение, которое готово как вовлекать в свою деятельность, так и оказывать содействие другим организациям, некоммерческим структурам и просто активным людям.

— У вас есть пожелания и предложения, что в «Единой России» можно улучшить, как партия могла бы повысить свою эффективность?

— Как я уже сказал, нельзя останавливать процесс чистки рядов. Второе: «Единая Россия» должна стать более интересной для молодежи. Я сейчас имею в виду не только «Молодую Гвардию» — сама партия может быть внимательнее к молодежным инициативам. Третье: нельзя активизировать деятельность периодами от кампании к кампании. «Единой России» надо научиться быть постоянно действующим общественным институтом поддержки инициатив. Мы уже на этом пути, надо окончательно закрепить этот статус реальной работой.

— Следующий вопрос к вам как к гражданину и как к губернатору. Что, на ваш взгляд, надо в ближайшие годы изменить в стране и какую роль в этих переменах могла бы сыграть «Единая Россия»?

— Наверное, я дам избитый ответ: все-таки нужно повышать эффективность государственного управления. Стоит признать, что в последние годы мы здорово продвинулись в этом направлении. От имени губернаторского корпуса могу сказать: в последние два года уровень коммуникации между главами регионов и федеральным правительством, администрацией президента вышел на новый уровень. Нас действительно слышат, решения на основе наших предложений принимаются достаточно оперативно.

Есть другие составляющие госуправления, которые требуют донастройки. Мы намерены в этом вопросе опираться на авторитет и возможности партии для продвижения инициатив, направленных на совершенствование системы в целом. Не только в интересах отдельного региона.

— Какой стиль управления вы предпочтёте как руководитель регионального отделения партии? Советская партийная история знает разные примеры: например, ленинский, он же коллегиальный, или сталинский, диктаторско-единоличный. Вам что ближе?

— С учетом того, что мне приходится совмещать функции руководителя области и главы регионального отделения «Единой России», я просто не смогу применить сталинский стиль — для этого у меня не хватит ни времени, ни ресурсов. Если серьезно, я этого и не хочу. Свой стиль я уже продемонстрировал как высшее должностное лицо субъекта федерации. Предпочитаю договариваться, слышать всех остальных партнеров. Думаю, в руководстве региональным отделением буду последовательно применять именно этот стиль. Он является залогом той политической конфигурации, на мой взгляд, позитивной, которая на сегодняшний день уже сложилась в Новосибирской области.

— Будет ли меняться роль органов управления регионального отделения партии в Новосибирской области, таких как президиум политсовета?

— Есть идея последовать примеру федерального уровня. Генеральный совет ЕР претерпел некоторую реформацию, каждый член этой структуры войдет в ту или иную рабочую группу. Мы пытаемся по аналогии выстроить работу нашего политсовета, сформировать внутри него постоянно действующие подразделения. Скорее всего, они будут соответствовать партийным проектам. Это позволит уйти от единоличного кураторства к сопровождению более широкой группой. Кроме того, хотелось бы, чтобы в политсовете люди числились не номинально, чтобы членство в нем не воспринималось как погоны, статус. Если вошел в структуру, будь добр, паши. Исходя из того, что региональные отделения должны стать постоянно действующими, нам придется усилить исполком как орган, который отвечает за сопровождение различных внутрипартийных инициатив. Это предварительное видение.

— Возможна смена руководителя исполкома?

— Все необходимые кадровые решения уже были приняты на региональной партийной конференции.

— Вспоминаю, как Александр Павлович Сычев, председатель новосибирского областного совета в трудные 90-е годы иногда говаривал: все проблемы оттого, что нет сейчас бюро обкома партии… Имелась в виду межотраслевая высшая инстанция внутри управленческого слоя, которая была бы готова оперативно рассмотреть любой вопрос региональной экономической и политической жизни и призвать к порядку любого руководителя. Президиум регионального политсовета ЕР случайно не готов взять на себя роль «бюро обкома»?

— Я думаю, времена КПСС уже не вернуть. В Новосибирской области существует обком КПРФ. Так что это вопрос скорее к коммунистам, к чему у них готово бюро обкома.

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