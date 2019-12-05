Ключи от 35 новых квартир жителям поселка Маслянино вручили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Церемонию вручения провел министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Новоселами стали 104 жителя Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба.

«Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволяет обеспечить людей современным и комфортным жильем, что в полной мере отвечает одной из основных задач национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, – прокомментировал Денис Архипов. – Для жителей Маслянинского района, которые получили ключи сегодня, уровень комфорта проживания улучшается во всех смыслах – люди переезжают не просто из аварийного жилья в новое, но и из отдаленного сельсовета в районный центр, в новые квартиры».

Квартиры получили 35 семей, в том числе семьи с маленькими детьми, многодетные семьи и работники бюджетной сферы. Всего в регионе в текущем году будет расселено 89 домов, жилищные условия улучшат 1258 жителей 25 муниципальных образований Новосибирской области.

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