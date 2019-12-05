Власти Томской области выделят средства на ремонт дорог в селах в рамках губернаторской программы. Сумма составит 500 млн рублей.

Деньги пойдут в дополнение к тем, что поступят в 2020 году из федерального бюджета. «На 2020 год, уже пятый год подряд, губернатор (Томской области Сергей Жвачкин) выделяет 500 млн рублей на ремонт дорог в муниципалитетах. Уже около 400 км было отремонтировано в прошлые годы — 2 млрд рублей было направлено из областного бюджета», — сообщает пресс-службе региона.

На следующий год планируется провести ремонт порядка 100 км дорог в селах и малых городах области. На данный момент все муниципалитеты региона подали планы по ремонту местных дорог на рассмотрение департамента транспорта. По словам вице-губернатора области Игоря Шатурного, в 2019 году в рамках программы отремонтировано более 100 км местных автодорог и 5,5 км пешеходных дорожек.

Также сообщается, что в 2020 году будут отремонтированы 27 участков дорог регионального значения, протяженностью 142 км. Средства на эти цели будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего на средства нацпроекта до 2024 года Томская область планирует отремонтировать свыше 1,3 тысяч км автодорог.

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