В Красноярском крае построят крытый спортивный комплекс с искусственным льдом. В 2020 году на реализацию проекта направят 272 млн рулей.

В рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» (нацпроект «Демография») на востоке региона построят спортивный комплекс, пропускная способность которого составит 91 человек.

«В следующем году мы получаем средства из федерального бюджета (в рамках нацпроекта — прим. ТАСС) на начало строительства крытого катка с искусственным льдом в Канске, у нас на востоке нет ни одного катка с искусственным льдом. В 2019 году мы разработали проектно-сметную документацию, она уже прошла экспертизу, документы получены», — сообщил на пресс-конференции министр спорта региона Павел Ростовцев.

Министр добавил, что в 2020 году на строительство катка будет заложено 272 млн рублей, в 2021 году — 156 млн рублей. Начало работ по возведению объекта запланировано на следующий год.

Всего в 2019 году на реализацию федерального проекта было направлено более 300 млн рублей, из них порядка 90% — средства федерального бюджета. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава минтруда Максим Топилин.

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