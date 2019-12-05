Управделами президента РФ отозвало миллиардный иск к новосибирской компании

Управление делами президента РФ отозвало иск к новосибирской компании «ИТ Синтез», с которой требовало через арбитражный суд Москвы около миллиарда рублей.

Заявление в арбитраж было подано 29 ноября текущего года. Сумма иска составила более 941 млн рублей. Как сообщила «Континенту Сибирь» юрист «ИТ Синтеза», сейчас иск отозван. Официального сообщения на сайте арбитража об этом пока не опубликовано. Новосибирское ООО «ИТ Синтез» занимается производством стальных конструкций, строительством котельных и других объектов, входит в ГК «ИТ Синтез». В 2015 году новосибирское предприятие выполняло проектно-изыскательские работы и надзор за выполнением подрядных работ по реконструкции центра реабилитации управления делами президента РФ, находящегося в Одинцовском районе Московской области.

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