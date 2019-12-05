Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel запустил в Новосибирске первый региональный узел своей облачной платформы стоимостью порядка 60 млн рублей.

Облачная платформа Selectel была представлена в 2015 году. Сегодня она предлагает широкий набор инструментов и решений — от виртуальных серверов до микросервисов и функции бессерверных вычислений.

«Последние несколько лет российский облачный рынок непрерывно рос в объеме и развивался качественно, в первую очередь в столице. Однако в настоящее время мы видим большой потенциал в регионах и в среднесрочной перспективе ожидаем там появление спроса, сопоставимого с Москвой и Петербургом. Этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции, внедрение информационных систем в государственных сервисах», — говорит гендиректор компании Олег Любимов.

По экспертным оценкам, Сибирский федеральный округ наряду с Центральным и Северо-западным входит в тройку лидеров по объемам потребляемых облачных услуг. До конца 2020 года Selectel планирует открыть точки присутствия в Екатеринбурге, Хабаровске, Минске и Ташкенте. На данный момент сеть компании насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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