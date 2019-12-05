В 2019 году сумма инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Тюменской области возросла на 28% и составила 5 млрд рублей.

В Тюмени состоялось совещание, на котором губернатор региона Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников заключили соглашение о сотрудничестве в период с 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе заседания стороны обсудили реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие пригородного комплекса, а также пассажирских и грузовых перевозок. «Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 млрд рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов ОАО «РЖД» – строительство вторых путей на направлении Тобольск – Сургут. В числе перспективных региональных направлений – строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка «Богандинский», – сказал Иван Колесников.

Кроме того, одним из направлений дальнейшего сотрудничества станет запуск электропоезда «Ласточка». Он начнет курсировать с 9 декабря по маршруту Тюмень — Екатеринбург в формате «Дневного экспресса». В следующем году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. Также прорабатываются перспективы запуска «Ласточек» и по другим востребованным межрегиональным (Тюмень – Омск) и внутриобластным маршрутам.

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