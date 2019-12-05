За счет новых мер поддержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» число самозанятых предпринимателей в Новосибирской области к 2024 году возрастет на 14%.

«К 2024 году количество самозанятых предпринимателей должно составить 550 тысяч человек. Это очень существенный рост. Сюда входят все индивидуальные предприниматели, работники малых предприятий и самозанятые», — сказала на пресс-конференции замначальника отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Новосибирской области Анна Амосова.

Амосова добавила, что на данный момент таких предпринимателей в регионе насчитывается около 470 тысяч. По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, меры поддержки самозанятых начнут вводить со следующего года. К ним относятся налоговые льготы и новые финансовые преференции. Кроме того, бизнесмены смогут брать кредиты по льготным ставкам, а также воспользоваться поручительством региональных гарантийных организаций (фонд микрофинансирования и фонд содействия развитию предпринимательства Новосибирской области).

Фонд микрофинансирования предоставляет бизнесу небольшие займы — около 2,5 млн рублей, а гарантийный фонд предоставляет поручительство по кредитам. «Мы (в 2020 году) в рамках гарантийной системы должны привлечь в Новосибирскую область вместе с кредитной массой порядка 6,4 млрд рублей, и, соответственно, 704 кредита и микрозайма мы должны выдать через нашу микрофинансовую организацию», — отметил Андрей Гончаров.

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