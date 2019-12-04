За 11 месяцев этого года на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было направлено 1,2 млрд рублей.

Средства поступили из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба правительства.

Как рассказал 4 декабря на пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, целью в развитии малого и среднего предпринимательства является увеличение числа занятых в секторе МСП к 2025 году около 25 млн россиян, из которых 551 тысяча – в Новосибирской области.

Для этого в рамках нацпроекта предусмотрен ряд мер по повышению выживаемости предприятий малого бизнеса, содействие укреплению и росту малых предприятий. Также меры направлены на вовлечение в предпринимательство широких слоев населения, в том числе создание и вовлечение в официальную деятельность самозанятых граждан, легализация деятельности которых является важной задачей.

«Эксперимент применения особого налогового режима для самозанятых в ряде субъектов России признан успешным, поэтому с 2020 года наш регион также станет пилотным в этой работе. Самозанятые граждане смогут встать на учет без посещения налоговой инспекции, не нужно сдавать отчетность и платить обязательные страховые взносы, будет действовать пониженная налоговая ставка», – отметил министр.

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