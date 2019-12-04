Фильм «Безвредные советы: безопасность в городе» был передан министерству образования на презентации проекта о детской безопасности. Обучающий фильм покажут в школах города и области.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и оператор цифровых возможностей «МегаФон» показали фильм «Безвредные советы: безопасность в городе», который создан для обучения школьников правильному поведению в мегаполисе. В ходе обсуждения темы детской безопасности фильм передали министерству образования Новосибирской области для дальнейшего распространения в школах города и области.

Почему дети убегают из дома? Как узнать, чем живет ребенок? Что делать, чтобы он не пропал без вести? На эти вопросы и другие вопросы вчера новосибирские семьи получили ответы на презентации фильма. К дискуссии присоединились главные эксперты города: заместитель министра образования Новосибирской области, начальник управления молодежной политики Мария Жафярова, начальник аварийно-спасательной службы г. Новосибирска Дмитрий Фокин, руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских, семейный психолог, специалист по выходу из кризисных ситуаций Анастасия Шукшина, PR-директор МегаФона в Сибири Алексей Калинин.

По данным МЧС и МВД России ежегодно в стране более 120 000 пропадает без вести. Это население небольшого города, например, Бердска. За десять месяцев 2019 года в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Новосибирск зафиксировано 539 заявок о поиске близких, это на 109 больше, чем за весь 2018 год. Среди них около 100 заявок – поиск детей.

«На сегодняшний день почти 100 детей до 18 лет заявлялись в Новосибирске как пропавшие. Количество реально пропавших людей – в разы больше, потому что не все знают о существовании поискового отряда, не всегда в помощь родственникам и полиции отряд приходит на помощь – не успеваем, они сами находят ребёнка», – объясняет руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских.

«У нас есть технологии, и это то средство, с помощью которого мы можем хоть чем-то помочь в решении этой глобальной проблемы. Внутри нашей компании есть негласное распоряжение о том, что всякий раз, когда к нам обращается отряд «Лиза Алерт», в каком бы регионе это ни происходило, мы направляем наши технические средства на помощь. Например, если нужно организовать связь в чистом поле, на болоте или в любом месте, где ее нет, мы это делаем», – прокомментировал PR-директор МегаФона в Сибири Алексей Калинин.

С июня 2019 года МегаФон предоставляет поисковому отряду «Лиза Алерт» доступ к платформе «МегаФон.Поиск», которая сокращает поиск возможных свидетелей исчезновения человека всего до нескольких минут.Решение «МегаФон.Поиск» используетгеоаналитику «больших данных» и рассылает SMS-сообщения с ориентировками. Благодаря такому информированию время поиска возможных свидетелей сокращается с нескольких дней до нескольких минут. Система была разработана и протестирована совместно с МВД России и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, и с лета начала применяться в Новосибирске и Новосибирской области.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4Gиз более 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в 2010 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «Лиза Алерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 10 000 человек и представлен в 48 регионах. В отряде 23 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: операторы горячей линии, информационные координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа специального назначения и так далее.

За почти девять лет отряд «Лиза Алерт» участвовал в поиске и спасении живыми более 40 000 человек, всего за это время было принято и отработано около 50 000 заявок. В 2018 году добровольцы приняли 13 996 заявок на поиск, из них найдены живыми 10 983 человек.

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта или подписавшись на бесплатную смс-рассылку. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии по номеру 8(800)700-54-52.

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