Совет депутатов абсолютным большинством голосов принял проект бюджета Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Документ прошел в первом чтении. Мэр города отметил, что на ближайшие три года бюджет останется социально направленным.

«Мы сохранили все социальные обязательства. Бюджет Новосибирска на следующую трёхлетку является социально ориентированным. У нас растёт доля расходов на образование, социальную поддержку. Мы работаем над увеличением бюджета развития, сотрудничая с правительством Новосибирской области. Город принимает активное участие в национальных проектах – «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», благодаря чему в этом году отремонтированы 20 километров дорог, будет сдано десять детских садов и четыре школы. В 2020 году при финансировании из бюджетов трёх уровней также планируется строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, центров цифрового образования детей, ремонт и реконструкция городских магистралей», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Защищенными статьями расходов в 2020 году будут являться заработная плата работникам бюджетной сферы, уплата налоговых и коммунальных платежей, социальные выплаты гражданам, публично-нормативные обязательства, расходы на обслуживание муниципального долга, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрен рост собственных доходов. Так, со следующего года Новосибирск начнёт получать норматив отчислений по транспортному налогу в размере 20 %, что составляет более 300 млн рублей за год.

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