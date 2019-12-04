Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Сибстрой».

По сообщению пресс-службы прокуратуры, глава предприятия «Сибстрой» обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2016 года по июль 2019 года руководитель организации незаконно заключал с гражданами договоры целевого займа денежных средств, вместо предусмотренных договоров участия в долевом строительстве. Таким образом, застройщик привлек средства 15 граждан на общую сумму свыше 25 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.

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