Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Сибстрой».
По сообщению пресс-службы прокуратуры, глава предприятия «Сибстрой» обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).
По версии следствия, с июня 2016 года по июль 2019 года руководитель организации незаконно заключал с гражданами договоры целевого займа денежных средств, вместо предусмотренных договоров участия в долевом строительстве. Таким образом, застройщик привлек средства 15 граждан на общую сумму свыше 25 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.