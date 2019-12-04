На комитете по строительству, тарифам и ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась дискуссия вокруг противоречащих действующему законодательству рекомендаций Минстроя РФ оснащать мусоропроводами дома выше пяти этажей. «Континент Сибирь» узнал, какой выход видят депутаты из создавшейся коллизии.

Вопрос о необходимости устройства мусоропроводов в многоэтажных жилых домах поднял депутат Илья Поляков. Депутат напомнил, что несколько месяцев назад в мэрию Новосибирска поступило письмо за подписью гендиректора Академии коммунального хозяйства им. Панфилова, в котором говорилось, что оборудование этих инженерных коммуникаций во вновь строящихся многоквартирных домах выше 5 этажей является обязательным, и в связи с этим мэрии Новосибирска рекомендовано не согласовывать строительство домов без них.

Мэрия приостановила выдачу разрешений на строительство многоквартирного жилья без мусоропроводов. Между тем, по мнению депутатов, эти рекомендации противоречат как региональным и муниципальным нормативным актам, так и федеральному законодательству, в том числе закону 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обязывающего осуществлять раздельный сбор мусора, который невозможно обеспечить устаревшей системой мусоропроводов в многоэтажках. Региональные законодатели направили запросы в министерство строительства Новосибирской области и департамент строительства мэрии Новосибирска, однако ответы, полученные от этих ведомств, депутатов не удовлетворили.

Депутат Николай Мочалин предложил оставить письмо без внимания. «Это просто рекомендации, не имеющие законную силу», – настаивал парламентарий. Однако его коллеги, посчитали, что предложение, исходящее от одной из структур Минстроя РФ, ни мэрия, ни правительство области игнорировать не может.

«Мэрия в затруднительном положении, а ей нужно каждый день выдавать разрешения на строительство, – отметил председатель комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский. – Застройщики тоже в замешательстве. Какой проект заказывать: с мусоропроводом или без? Это влияет на удорожание и проекта, и строительства объекта. Поэтому нам надо как можно скорее решить эту задачу. Может быть, даже провести общественные слушания по этому вопросу».

По словам Евгения Покровского, комитет настоял, чтобы региональный минстрой донес точку зрения новосибирского строительного сообщества до Минстроя РФ.

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