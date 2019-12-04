Руководителям угольного разреза в Кузбассе грозит до семи лет лишения свободы за незаконную добычу угля. Сумма ущерба составила более 629 млн рублей.

В период с марта 2016 года по декабрь 2017 года на одном из разрезов Кузбасса незаконным способом было добыто 239 тысяч тонн угля, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ ПО СФО. Сотрудниками полиции установлено, что работы проводились вне лицензированной территории. Общая сумма ущерба государству составила более 629 млн рублей.

По данному факту органы следствия возбудили уголовное дело (ч.2 ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Обвинение предъявлено троим представителям угольного предприятия – учредителю, директору и главному маркшейдеру. Доход руководителей разреза от незаконной предпринимательской деятельности исчисляется суммой, превышающей 307 миллионов рублей.

Дело передано в суд. Наказание может составить от 5 до 7 лет лишения свободы.

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