По итогам 10 месяцев 2019 года доля клиентов, оформляющих ипотеку в Сибирском Сбербанке дистанционно с помощью портала ДомКлик, достигла 31%. Всего с января по октябрь Сибирский банк выдал 50,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 80 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний чек увеличился на 3,5%.

«Мы понимаем, что самый ценный ресурс наших клиентов – это время. Поэтому переносим операции и возможности в дистанционные каналы обслуживания. И поэтому работаем быстрее: еще в мае текущего года процесс одобрения ипотечного кредита в Сбербанке на сайте ДомКлик занимал 19 часов, сейчас среднее время одобрения – 3 часа 53 минуты», – комментирует директор направления по работе с партнерами Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова.

Все больше клиентов предпочитает оформлять жилищные кредиты дистанционно. По словам Марии Ромчановой, непосредственно в отделения Сибирского банка приходят 33% клиентов, еще 31% от общего количества оформляют ипотеку онлайн, 29% обращаются к партнерам – агентствам недвижимости, оставшиеся 7% — через сотрудников банка, которые работают с предприятиями-зарплатными клиентами.

Мария Ромчанова также напомнила о недавнем снижении с 22 ноября ставок на ипотечные кредиты. Дисконт на приобретение готового жилья составил 0,3 п.п. (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и Программы государственной поддержки для семей с детьми), на покупку квартиры в новостройке – 0,4 п.п., в Новосибирской области – 0,6%. Таким образом, теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,7%.

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