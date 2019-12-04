В 2019 году господдержка аграриев в Алтайском крае составила около 3 млрд рублей.

Губернатор региона Виктор Томенко во время празднования регионального Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщил о сумме, направленной на поддержку отрасли.

«В этом году около 3 млрд направили непосредственно на поддержку отрасли. Такие же объемы финансирования предполагается направить в следующем году. Будем стараться делать корректировки весной и осенью, мы прекрасно понимаем (значение) господдержки, особенно для некоторых наших предприятий», — сказал глава края. Кроме того, Томенко отметил, что на развитие сельского хозяйства в регионе ощутимо влияет процесс реализации нацпроектов. Приоритетными направлениями, для вложения средств, по словам Виктора Томенко, являются производство зерновых и масличных культур, молочное и мясное животноводство.

В сельской местности Алтайского края проживает более 43% граждан. В крае находится самая большая пашня в России — более 6,5 млн га, из которых ежегодно засеивается порядка 5,4 млн га.

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