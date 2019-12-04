В Новосибирске открылся первый за Уралом торгово-сервисный центр дочерней компании Минского тракторного завода. Центр планирует обслуживать аграриев от Урала до Сахалина, обеспечивая им поставку и ремонт тракторов «Беларус». Как это событие повлияет на агропромышленный комплекс Новосибирской области и какую роль в этом играет инфраструктурная составляющая — в материале «Континента Сибирь».

Торгово-сервисный центр Торгового дома «МТЗ-Сибирь» — дочернего предприятия Минского тракторного завода (ОАО «МТЗ») — открылся в Новосибирске на арендованных площадях в районе поселка «Элитный». Алую ленту на открытии центра 28 ноября разрезали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и депутат Государственной думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Также на церемонии присутствовали главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов, генеральный директор гомельского завода сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков и другие официальные лица.

Экскурсию по новому центру провел генеральный директор ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц, известный спортсмен и почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья, автор мирового рекорда по буксировке 20-тонного трактора «BELARUS 3522» на чемпионате России по силовому экстриму в 2017 году.

По словам Дмитрия Белайца, торгово-сервисный центр планирует работать на территории от Урала до Сахалина, поставляя белорусские трактора и запчасти к ним напрямую 38 дилерам в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Стоит отметить, что торговый дом функционирует на территории Новосибирской области с 2010 года и является одним из крупнейших налогоплательщиков. Так, среднегодовая налоговая нагрузка на предприятие, по собственным данным компании, составляет 1,5 млрд рублей ежегодно. Торговый дом реализует тракторы производства ОАО «МТЗ», значительные объемы запасных частей и навесного оборудования, в том числе и российского производства.

Востребованность техники в регионе отметил на открытии торгово-сервисного центра Торгового дома «МТЗ-Сибирь» губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона подчеркнул важность наращивания объемов поставок техники Минского тракторного завода местным аграриям.

«Очень важно, что торгово-сервисный центр, который будет охватывать огромную территорию, весь Сибирский федеральный округ, расположится здесь, в Новосибирске, — заметил Андрей Травников. — Еще 20 лет назад новосибирские сельхозпроизводители были ограничены в ресурсах. Сейчас и крупные, и средние хозяйства имеют широчайший ассортимент техники для выбора — европейской, канадской, корейской, китайской. Тем не менее минская техника на хорошем счету у сельхозпроизводителей. Не найдется ни одного села на территории Новосибирской области, где бы вы не встретили тракторов белорусского производства».

Парк тракторов в новосибирском торгово-сервисном центре Торгового дома «МТЗ-Сибирь» на сегодня исчисляется 350 единицами. Также на территории центра создан склад запасных частей — расходников для тракторов «Беларус» (5000 единиц на сумму 100 млн рублей), есть мастерская и сварочный цех, работает магазин автозапчастей. Часть площадей центра занимают офисные помещения и зона обслуживания.

В будущем году руководство Минского транспортного завода планирует создать новый крупный склад запчастей в Новосибирске, а также расширить штат специалистов-техников. Об этих и других планах завода рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

«Важно отправлять запчасти в трехдневный срок в любую точку региона — такую задачу мы ставим перед собой сегодня, — отметил Виталий Вовк. — Для этого необходимо создать центральный склад запасных частей в Елабуге, с филиалом в Новосибирске, а также увеличить здесь число специалистов по ремонту техники».

В будущем компания считает важным сокращение сроков ремонта техники и доставки запчастей аграриям до двух суток. По словам Виталия Вовка, техника не должна простаивать дольше этого времени, и должна всегда вовремя выходить в поля. «Это будет или оперативный ремонт, или замена трактора, чтобы аграрий понимал: связывая свою судьбу с данным производителем, он защищен. Все-таки Новосибирская область — зона рискованного земледелия, здесь многое зависит от климата. Каждый день и час у агрария на счету», — подытожил Виталий Вовк.

Стоит отметить, что открытие торгово-сервисного центра Торгового дома «МТЗ-Сибирь» состоялось во второй день проведения международной агропромышленной выставки «Сибирская Аграрная неделя». В ходе мероприятия было подписано соглашение (меморандум) между правительством Новосибирской области и ОАО «МТЗ», которое поспособствует развитию и углублению всестороннего сотрудничества между Минским тракторным заводом и Новосибирской областью.

После подписания соглашения губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что ежегодно через Новосибирск поставляется более 2000 единиц техники — как местным аграриям, так и в регионы Сибири и Дальнего Востока. В Новосибирской области технику получают при участии правительства региона, через принятые программы господдержки. Так, в 2019 году при поддержке федерального и регионального бюджетов в поля Новосибирской области вышли 1498 единиц новой техники, в том числе и белорусского производства. В общей сложности за последние четыре года новосибирские аграрии приобрели 1798 тракторов Минского тракторного завода.

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