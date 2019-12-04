Новосибирские власти планируют к 2022 году обеспечить сотовой связью 85 населенных пунктов региона с населением 26 тысяч жителей.

«В рамках наших инициатив, которые организованы как региональные проекты, мы не заканчиваем программу развития телекоммуникации в сельской местности, и на период до конца 2021 года планируется большое подключение населенных пунктов к сотовой связи, а именно планируется обеспечить связью 85 населенных пунктов сельской местности, где не было сотовой связи вообще никакой и проживают более чем 26 тысяч жителей», — сказал на пресс-конференции министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

По прогнозам министра в следующие два года число жителей, которое не имеет доступа к интернету и сотовой связи, снизится в два раза. Это станет возможным благодаря механизмам государственно-частного партнерства. Кроме того, в текущем году доступ к скоростному интернету получат 279 населенных пунктов с населением 250-500 жителей.

Нацпроект «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на его исполнение планируется направить свыше 1,634 трлн рублей.

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