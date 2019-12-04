14 декабря в поддержку главы Иркутской области Сергея Левченко состоится митинг, организованный партией КПРФ.
Акция в защиту губернатора и других руководителей-коммунистов согласована с мэрией Иркутска и соберет около 500 человек, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
На пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже анонсировал проведение митинга. «Объявлена общероссийская акция, она состоится 14 (декабря) во всех регионах. Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия», — заявил Зюганов.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что акция коммунистов, как планируется, станет одной из самых массовых за последнее время.