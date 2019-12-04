КПРФ проведет митинг в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко

Анна Сугатова
 
Фото: newizv.ru

14 декабря в поддержку главы Иркутской области Сергея Левченко состоится митинг, организованный партией КПРФ.  

Акция в защиту губернатора и других руководителей-коммунистов согласована с мэрией Иркутска и соберет около 500 человек, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

На пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже анонсировал проведение митинга. «Объявлена общероссийская акция, она состоится 14 (декабря) во всех регионах. Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия», — заявил Зюганов.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что акция коммунистов, как планируется, станет одной из самых массовых за последнее время.

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