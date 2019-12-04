Преднамеренным банкротством новосибирского «Трэвелерс кофе» займется МВД

Конкурсный управляющий ООО «Трэвелерс кофе» Андрей Свиридов обратился в правоохранительные органы с заявлением о факте преднамеренного банкротства компании. По информации управляющего есть данные о том, что руководством компании ей был причинен крупный ущерб.

Как сообщил «Континенту Сибирь» помощник конкурсного управляющего, заявление было подано в МВД. Это уже повторное заключение о признаках преднамеренного банкротства в рамках процедуры конкурсного управления в «Трэвелерс кофе», однако сейчас управляющий обратился к силовикам. По данным «Континента Сибирь», в ближайшие дни должно состояться собрание кредиторов компании.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Трэвелерс кофе» банкротом в конце апреля текущего года. В компании было открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев. Банкротства компании, основанной в 2002 году в Новосибирске Кристофером Тара-Брауном, в июле 2018 года потребовала инспекция ФНС по Заельцовскому району. Сумма исковых требований первоначально составляла 2,6 млн рублей, позже, с учетом пеней и штрафов, она выросла до 3,2 млн рублей. Позже, уже в рамках наблюдения, финансовые претензии к компании предъявили другие кредиторы. Банкротству компании способствовал корпоративный конфликт – разногласия между Тара-Брауном и его российским партнером Анваром Пириевым. Учредителем новосибирского «Трэвелерс кофе» значится зарегистрированная на Кипре компания «Трэвелерс кофе интернешнл лимитед».

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