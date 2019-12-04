Министроем Новосибирской области прорабатывается восемь масштабных инвестиционных проектов (МИПов). Объем инвестиций составит 9,6 млрд рублей.

Мероприятия осуществляются совместно с мэрией Новосибирска. В их рамках планируется строительство более 370 тысяч кв. метров жилья в 19 жилых домах, в том числе для решения проблем дольщиков, сообщает пресс-служба правительства.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, на данный момент свое действие начали 4 МИПа – для строительства 10 домов определено четыре земельных участка площадью более 120 тысяч кв. метров. Кроме того, для реализации еще 4 инвестпроектов на участках площадью более 78,5 тысяч кв. метров проводятся мероприятия по установлению и уточнению границ, а также ведутся согласовательные работы.

«Для достройки проблемных домов в регионе активно применяется механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП), с помощью этого механизма в ближайшие пять лет планируем достроить часть из 66 проблемных домов для решения проблем дольщиков», – подчеркнул Иван Шмидт.

С 2010 года в Новосибирской области при участии министерства строительства региона в эксплуатацию введено 113 долгостроев. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов и сданы четыре жилых дома, находящихся в списке потенциальных проблемных объектов области.

«Благодаря комплексной работе, в настоящее время удалось сдвинуть с мертвой точки решение вопросов по ряду наиболее проблемных объектов, – отметил министр. – Это такие объекты, как дома по ул. Залесского, ул. Беловежская, ул. Галущака, которые введены в эксплуатацию, и другие».

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