Фильм немецкого режиссера Вернера Херцога и британского документалиста Андре Сингера «Встреча с Горбачёвым» выходит в прокат. Премьерный показ состоится 5 декабря в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа».

Михаилу Горбачёву на момент съёмок 87 лет. Вернер Херцог, режиссёр фильмов «Агирре, глас божий» и «Фицкарральдо», взял три интервью с первым и единственным президентом СССР. В фильме «Встреча с Горбачёвым» они обсудили его избрание на президентский пост, Чернобыльскую катастрофу и переговоры с Рейганом о ядерном разоружении и объединение Германии. В кадре политик предельно откровенен, вспоминает свою политическую карьеру, размышляет о результатах перестройки и судьбе демократии в России.

Объективную картину прошлого Херцог и его соавтор британский документалист Андре Сингер создают с помощью уникальных кадров кинохроники. Они также встретились с очевидцами описываемых событий из США, Германии, Венгрии и Польши.

Создатели фильма подчёркивают, что снимали ленту не о политике или историческом деятеле, а о человеке. «Нашей целью было сделать не политический фильм, а картину о человеке, который стоял за изменениями, происходившими в конце 80-х — начале 90-х, — признаётся Андре Сингер. — Мы хотели понять, что двигало этой личностью».

Напомним, что лента стала фильмом закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. В прокат картина выходит благодаря новосибирскому Центру культуры и отдыха «Победа» и Центру документального кино (Москва).

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