До 2024 года Алтайский край планирует направить на поддержку малого и среднего бизнеса до 2,8 млрд рублей. Ранее сумма прогнозировалась в 1,7 млрд рублей.
«Во втором чтении принят федеральный бюджет, а также региональный бюджет, которые подтвердили рост поддержки. Изначально на 2020 год предполагалось снижение финансирования мероприятий национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня уже таких опасений нет», — рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
Кроме того, регион направил в минэкономразвития РФ заявку на получение дополнительных ресурсов для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.