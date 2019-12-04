До 2024 года Алтайский край планирует направить на поддержку малого и среднего бизнеса до 2,8 млрд рублей. Ранее сумма прогнозировалась в 1,7 млрд рублей.

«Во втором чтении принят федеральный бюджет, а также региональный бюджет, которые подтвердили рост поддержки. Изначально на 2020 год предполагалось снижение финансирования мероприятий национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня уже таких опасений нет», — рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Кроме того, регион направил в минэкономразвития РФ заявку на получение дополнительных ресурсов для реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

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