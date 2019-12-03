Земли новосибирских аграриев передали угледобытчикам по решению арбитража

Седьмой арбитражный апелляционный суд вынес решение в споре сельхозпредприятия «Завьяловское» из Тогучинского района Новосибирской области и угледобывающей компании «Регион-Ойл», потребовавшей изъять у аграриев около 500 Га сельхозугодий в рамках «государственных нужд».

В январе текущего года решение об изъятии земельных участков у ЗАО «Завьяловское» в Тогучинском районе возле села Березиково принял департамент по недропользованию СФО по ходатайству ООО «Регион-Ойл». В компании объясняли, что у них есть лицензия на добычу каменного угля на этих участках, и земли должны быть изъяты «для государственных нужд в целях недропользования». Агарии были против, заявив, что сельхозугодия «имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране», и подав иск с требованием признать решение департамента незаконным. Арбитражный суд Новосибирской области позицию сельхозтоваропроизводителей поддержал, отметив, что «принудительное изъятие не может производиться только или преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит интересам общества».

Департамент по недропользованию и «Регион-Ойл» обжаловали решение новосибирского арбитража в вышестоящей инстанции. Седьмой арбитражный апелляционный суд в итоге признал изъятие земель правомочным. По решению судей, изъятие земли у сельчан «осуществлено в соответствии со стратегическими целями и задачами государственной энергетической политики в области недропользования». Таким образом, передача земли угледобытчикам идет не только на благо бизнесменов, но и «на достижение интересов общества, в том числе по снабжению населения социально значимым энергоносителем».

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